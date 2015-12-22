Новости Беларуси. В Беларуси вдвое увеличен размер финансовой помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья. Соответствующий указ подписал глава государства.

Теперь семья, в которой уже есть либо родится один ребенок, может рассчитывать на сумму в 40 бюджетов прожиточного минимума. При наличии либо появлении на свет двух детей бонус вырастет до 80 бюджетов, а при трех и более государство предоставит 100 бюджетов. На данный момент это без малого 160 миллионов рублей.

Финансовая помощь рассчитана только на нуждающихся в улучшении жилищных условий. К тому же государство не будет погашать льготные кредиты, а лишь займы на общих основаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Если взят кредит, например, на 10 лет, значит эта финансовая помощь равными долями в течение 10 лет выплачивается на погашение этого кредита. Может быть, 2-3 кредита (и такие случаи бывают в жизни) на одно и то же жилое помещение. Значит тогда расчет вот этой суммы финансовой помощи уже соотносится не к одному кредиту, как сейчас по законодательству, а к этим 2-3. Можно погасить 1-2-3 кредита в зависимости от того, какие это кредиты и какой размер финансовой помощи.