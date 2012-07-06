В Беларуси туристам вернут НДС с товаров, приобретённых на территории страны

Система Tax Free (возврата НДС с товаров, купленных иностранцами на территории республики) должна быть введена в Беларуси с 2013 года. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Система возврата будет действовать для иностранцев, которые будут покупать произведенные в Беларуси товары и вывозить их за границу.

Целью Tax Free в Беларуси является стимулирование развития въездного туризма.

"Республику активно посещают иностранные туристы, которые приезжают, в частности, на оздоровление. Кроме того, увеличилось число международных мероприятий, проводимых в стране. Поэтому мы отрабатываем механизм, чтобы с 1 января в Беларуси ввести механизм возврата НДС для иностранных граждан", - цитирует Селицкую БЕЛТА.

Система Tax Free получила широкое развитие в западных странах. Ежедневно ей пользуются свыше 22 тысяч человек во всем мире. Процедура возврата НДС предельно проста. При покупке товара в магазинах вам выдается специальный чек, при выезде из страны на этот чек ставится штамп таможни, после чего вы по чеку получаете деньги.

Среди инициаторов внедрения Tax Free в Беларуси – Министерство спорта и туризма и Министерство торговли.

Ранее за введение системы Tax Free выступил министр спорта и туризма Олег Качан. "Почему в Вильнюсе, где представлены международные торговые сети, работает система Tax Free, а у нас нет, почему там внедрение этой системы не является проблемой, а у нас является?" - отметил министр в июле прошлого года на заседании коллегии департамента по туризму Министерства спорта и туризма.

По словам представителей турбизнеса, особой популярностью среди иностранцев пользуются выпущенные в Беларуси трикотажные и кондитерские изделия, обувь, художественная керамика и мебель, сообщает сайт ctv.by.