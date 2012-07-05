ЦИК Беларуси: Впервые планируется организовать теледебаты кандидатов в депутаты на парламентских выборах

Новости Беларуси. В Беларуси впервые планируется организовать теледебаты кандидатов в депутаты на парламентских выборах, которые пройдут 23 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. ЦИК предлагает предоставить для выступлений рейтинговое время на телевидении и радио.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В дебатах кандидат в Президенты может участвовать как лично, так и направить свое доверенное лицо. Время выступления – с 27 августа по 14 сентября только по рабочим дням. По телевидению – с 19.00 до 20.00, по радио – с 18.00 до 19.00.

Также принято решение о создании рабочей группы, которая будет рассматривать жалобы о нарушении избирательного законодательства во время выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касаясь вопроса декларирования доходов кандидатов в депутаты, то сейчас сокрытием будет считаться утаивание пятой части годового дохода.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы прямо указываем, что сокрытие дохода – это более 20% годового дохода. То есть то, что кандидат не мог уже не заметить и сослаться на ошибку в бухгалтерии. Кроме того, мы указываем на ряд каких-то объектов недвижимости, транспортных средств, ошибки в которых не будут являться основанием для исключения того или иного кандидата из избирательного бюллетеня. Я думаю, что это нормы, которые демократизируют сам процесс участия в выборах.