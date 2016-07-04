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В Беларуси стартовал процесс выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания

04 июля 2016 10:28
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал очередной этап избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания. Сейчас предстоит определить имена тех, кто будет бороться за депутатские портфели.

Выдвижение кандидатов продлится до 1 августа. За это время в трудовых коллективах пройдут собрания и конференции, на которых определят участников предвыборной гонки. Также своих претендентов представят и политические партии.

По всей стране пройдут и сборы подписей. Выдвиженцам от граждан необходимо заручиться поддержкой не менее тысячи человек. Регистрация кандидатов начнется уже в августе. Основной день голосования – 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Телезрители должны быть готовы к тому, что не сегодня, так завтра, через недельку к ним в дверь постучат или позвонят с просьбой поставить подпись за какого-то выдвиженца. Должен отметить, что каждый гражданин Республики Беларусь имеет право подписаться за выдвижение неограниченного количества кандидатов, но голосовать должен только за одного.

# Выборы в Беларуси # Николай Лозовик

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