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В Минске проходят торжества по поводу Дня Независимости: белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко

02 июля 2016 17:45
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Новости Беларуси. Праздник, воплощающий в себе историческую преемственность и выбор самостоятельного пути развития страны. Беларусь в ожидании Дня Независимости.

Торжества в честь главного государственного праздника стартовали в столице. Накануне во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт.

С Днем Республики соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы независимости Беларусь добилась хороших результатв в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Она стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своём будущем. Убеждён, вместе мы успешно продолжим движение по пути созидания и динамичного развития родного Отечества.

Глава государства поежелал соотечественникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Александр Лукашенко # День Независимости 3 июля 2016

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