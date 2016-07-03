Парад на День Независимости-2016 в Минске собрал более 350 тысяч участников и зрителей

Новости Беларуси. Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 3 июля на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Глава государства особо отметил, что по воле белорусов этот праздник отмечается в годовщину освобождения Минска от фашистских захватчиков.

Ровно 72 года назад Беларусь обрела мирное небо над головой. Главные гости по традиции те, кто видел Минск в июле 1944 года, те, кого мы должны благодарить за праздник белорусской государственности. Всего же военный парад и творческое представление собрали более 350 тысяч участников и зрителей.

Трудолюбивая Беларусь отдыхает. С таким же размахом, как и государственный флаг развевается под лучами сегодняшнего праздничного солнца. Закаленная ветрами испытаний страна отмечает 25-летие.

Военный парад стал неизменным атрибутом Дня Независимости. В предыдущие столетия на нашей земле часто следили чужие армии. А вот тяжесть своей военной машины для родного края не ощутима. Ведь парад – это своеобразная демонстрация армейской мощи и силы государства.

Беларусь буквально светится в эти дни. Хотя, как подметили старожилы, ни один парад в стране не проходил под дождем. Даже самые серые тучи рассеивались, как только на торжество прибывал глава государства. А сегодня над Беларусью безоблачное небо. Во всех смыслах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый житель Беларуси может быть уверен, что никому не будет позволено дестабилизировать обстановку, нарушить суверенитет, территориальную целостность страны.

Уважаемые товарищи! В ходе недавно прошедшего пятого Всебелорусского народного собрания были выработаны основные направления развития страны на предстоящий период. Этот всенародный форум продемонстрировал сплоченность нашего общества, миролюбивую, многовекторную политику государства, основанную на принципах добрососедства и сотрудничества. Мы тесно взаимодействуем с нашими союзниками, и прежде всего с братской Россией. Развиваем диалог с соседями и странами Запада.

За годы независимости мы не дали втянуть себя ни в одну политическую авантюру, не ввязались ни в один международный конфликт. Мы уверенно смотрим в будущее и бережно храним славную историю нашей страны.

Для каждого из нас понятия Свобода, Победа и Суверенитет являются великими и священными.

Наш непокоренный народ явил всему миру образец самоотверженной борьбы с агрессором, развернув массовое сопротивление врагу.

На торжественном марше – войска Минского гарнизона. 18 пеших и 14 колон техники. Впереди традиционно «коробка» суворовцев. Затем, как дань уважения, солдаты в форме 40-х со штандартами трех Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов.

Белорусы выучили этот кровавый урок Великой Отечественной войны. Поэтому и на всеобщем референдуме приняли благородное решение. День нашей Независимости будет 3 июля.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Это очень важная дата для людей, это счастливый день, когда свобода уже от всей этой тяжелой военной жизни. И вот уже цветет наша Беларусь, молодежь идет к нам на смену.

Теперь в строю те, кому Беларусь доверила крепко держать оружие. Перед трибунами марширует будущая генеральская и офицерская элита страны. В парадном расчете – лучшие курсанты Военной академии и армейских факультетов. Своими васильковыми глазами Беларусь миролюбиво смотрит на всех своих сестер, друзей и партнеров международной семьи. У этих бравых парней из Бреста и Витебска головные береты цвета чистого неба, и их задача – чтобы оно таким же над головами белорусов и оставалось.

Мобильность и неуязвимость – главные черты белорусской армии. Кстати, это оценили и генералы ОДКБ. 103-я бригада из Витебска – в составе коллективных сил оперативно реагирования.

Максим Казанцев, военно-морской и военно-воздушный атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь:

И техника хорошая, боеготовность частей, конечно, высокая. От года в год она повышается. Мы видим это и по учениям, которые проводятся в Республике Беларусь. Мобильность войск повышена, о чем и говорил Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко в своем выступлении, поздравлении. Конечно, это не только техника, но и люди, которые ей управляют. А боеготовность и профессионализм белорусских военных очень высокий, есть чем гордиться.

Российский атташе Максим Казанцев на белорусском параде при полном параде. Белоснежной формой морской офицер говорит, что подчеркивает любовь к Синеокой, которая со своего фарватера никогда не сворачивала. В капитанской рубке заранее обдумали, куда двигаться, чтобы не сесть на мель или не попасть в пучину политической бездны. Официальный Минск знают и уважают. Поэтому на праздничной трибуне – послы самых разных и крупных стран мира.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В течение 25 лет установленые дипломатические отношения между Беларусью и Китаем развиваются устойчиво и динамично. Мы достигли огромного успеха во всех областях.

Своим миролюбием мы готовы щедро делиться со всем миром. Но в арсенале самой успешной и признанной дипломатия должны быть и грозные доводы.

Александр Лукашенко:

В нынешнем году мы отметили скорбную дату – 75-летие начала Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, что она навечно отняла у Беларуси треть ее населения. Те события еще раз напомнили нам о вероломстве фашистов. Уроки надо извлекать как из побед, так и из поражений. Главное – не допустить подобной трагедии впредь.

Исторический опыт показывает, что дипломатией без эффективной оборонной системы защитить страну невозможно. Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность. К сожалению, сейчас в арсенале международных отношений одним из основных аргументов по-прежнему остается военная сила. Значит любое государство, где народ дорожит целостностью и независимостью своей страны, должно уметь защитить себя. Поэтому в Беларуси продолжится укрепление армии, оснащение ее самыми современными образцами вооружения и техники.

Сегодня в парадном строю пройдет реактивная система залпового огня «Полонез». Это современное грозное оружие. Его наличие является важнейшим фактором стратегического сдерживания от попыток разговора с нашей страной с позиции силы.

Далеко не каждая страна может позволить себе вывести в центр города танки, БТРы, зенитно-ракетные комплексы исключительно в мирных целях. Впрочем, еще меньший список тех государств, у которых есть такое оружие. Здесь основное вооружение белорусской армии. От боевых машин пехоты до ракетных комплексов.

Некогда полонез Агинского зазвучал на всю Европу. Грохот от успешных испытаний «Полонеза» от белорусского военпромма дошел даже соседних континентов.

Виктор Армандо Сагняй, военный атташе Республики Эквадор в Республике Беларусь:

О, ваш «Полонез». Да-да, слышал и читал о нем. А теперь вот на параде хочу увидеть. Думаю, будет таким же впечатляющим, как и весь ваш праздник.

Праздничная атмосфера даже витает в воздухе. Этот избитый журналистский штамп подходит как раз к очередному этапу парада – воздушному. В небе над Минском – отечественная авиация и российские самолеты.

Как всегда на высоте оказалась рота почтенного караула. В подтянутых шеренгах виртуозы плац-концерта из армейских, пограничных и соединений внутренних войск. Кстати, это элитное воинское подразделение для приема высоких гостей было создано по поручению Президента.

День Независимости – это еще и день всеобщих гуляний. 25 лет – это возраст самостоятельности – на все есть свое мнение, и открытий – впереди еще столько рассветов.

После парада многие поспешили домой сменить деловой гардероб на более удобные наряды. Праздник продолжается, а задора в 25 лет с лихвой.