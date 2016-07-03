Александр Лукашенко: «Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность»

Новости Беларуси. Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 3 июля на параде в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь.

25 лет назад наша страна обрела суверенитет и возможность самостоятельно выбирать путь своего развития. Глава государства особо отметил, что по воле белорусов День Независимости отмечается в годовщину освобождения Минска от фашистских захватчиков. Ровно 72 года назад Беларусь обрела мирное небо над головой. И сегодня страна одна из немногих в мире считается островком безопаности.

Торжества в честь Дня Независимости начались военным парадом и творческим представлением на проспекте Машерова. Зрителями и участниками стали более 350 тысяч человек. Главными гостями праздника стали те, кто завоевывал для нас мирное будущее, – ветераны.

Праздничное торжественное настроение буквально витает в раскаленном минском воздухе. Официальные мероприятия, посвященные Дню Независимости, у стелы уже завершились. Грандиозный парад войск Минского гарнизона собрал огромное число зрителей.

Старт военному шествию был дан в 10 утра. Ранее его планировали провести в 11 часов, но из-за жары начало торжеств были вынуждены перенести. Впрочем, зной не помешал минчанам и гостям столицы почувствовать ту самую атмосферу праздника. Наиболее удобные места начали занимать еще с самого утра. Шли целыми семьями.

Открывая парад, к собравшимся обратился Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что сегодняшний праздник стал символом сплоченности народа, его силы. Слова благодарности адресовал Президент и тем, кто сейчас в строю, и тем, кто не вернулся с боя.

Александр Лукашенко:

Уважаемые соотечественники и гости! Сегодня Беларусь торжественно отмечает свой главный праздник – День Независимости!

25 лет назад наша страна обрела суверенитет и возможность самостоятельно выбирать путь своего развития. По воле белорусов День Независимости отмечается в годовщину освобождения нашей столицы от фашистских захватчиков. Ведь для каждого из нас понятия Свобода, Победа и Суверенитет являются великими и священными.

Наш непокоренный народ явил всему миру образец самоотверженной борьбы с агрессором, развернув массовое сопротивление врагу.

В нынешнем году мы отметили скорбную дату – 75-летие начала Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, что она навечно отняла у Беларуси треть ее населения. Те события еще раз напомнили нам о вероломстве фашистов. Уроки надо извлекать как из побед, так и из поражений. Главное – не допустить подобной трагедии впредь.

Исторический опыт показывает, что дипломатией без эффективной оборонной системы защитить страну невозможно. Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность. К сожалению, сейчас в арсенале международных отношений одним из основных аргументов по-прежнему остается военная сила. Значит любое государство, где народ дорожит целостностью и независимостью своей страны, должно уметь защитить себя. Поэтому в Беларуси продолжится укрепление армии, оснащение ее самыми современными образцами вооружения и техники.

Сегодня в парадном строю пройдет реактивная система залпового огня «Полонез».Это современное грозное оружие. Его наличие является важнейшим фактором стратегического сдерживания от попыток разговора с нашей страной с позиции силы. Не менее важно и то, что за нами прочно закреплен статус космической державы.

Непрерывно совершенствуется боевая выучка Вооруженных Сил. Регулярно проводятся учения с силами территориальной обороны.

Каждый житель Беларуси может быть уверен, что никому не будет позволено дестабилизировать обстановку, нарушить суверенитет, территориальную целостность страны.

Уважаемые товарищи! В ходе недавно прошедшего пятого Всебелорусского народного собрания были выработаны основные направления развития страны на предстоящий период. Этот всенародный форум продемонстрировал сплоченность нашего общества, миролюбивую, многовекторную политику государства, основанную на принципах добрососедства и сотрудничества. Мы тесно взаимодействуем с нашими союзниками, и прежде всего с братской Россией. Развиваем диалог с соседями и странами Запада.

За годы независимости мы не дали втянуть себя ни в одну политическую авантюру, не ввязались ни в один международный конфликт. Мы уверенно смотрим в будущее и бережно храним славную историю нашей страны.

Вечная память героям, павшим в боях за Отчизну! Будем же достойны их великого подвига!

Желаю всем мира, добра, счастья, здоровья и успехов в труде на благо нашей Родины!

Слава белорусскому народу, отстоявшему свободу и независимость Отечества! Слава нашей Родине – Республике Беларусь! Слава ее доблестным Вооруженным силам!

С праздником вас – Днем Независимости! Ура!

В 2016 году парад традиционно прошел на проспекте Машерова. Принимали парад, как и в прошлом году, на двух роскошных кабриолетах. Мимо трибун парадным маршем прошли 18 пеших расчетов.

Право открывать парад было предоставлено барабанщикам Суворовского военного училища. За ними проследовали парадные расчеты курсантов Военной академии, так называемые «коробки», представители всех родов войск.

В одном строю с белорусскими военными прошли и российские коллеги. В общей сложности торжественным маршем прошли почти 3,5 тысячи военных.

Далее шла механизированная колонна. 14 расчетов военной техники. Ее возглавил легендарный танк Второй мировой Т-34. Потом – восстановленные образцы боевой техники: самоходный СУ-100 «Катюша». А за ними уже пошла техника современная. Всего 160 машин. В составе клоны и система залпового огня «Полонез». Его ракеты летят на 200 км. Кстати, совсем недавно комплекс прошел ходовые испытания. В самое ближайшее станет на вооружение нашей армии. Также в строю и самый распространенный сегодня танк в мире – Т-55.

Колона растянулась почти на 2 км. Возле трибун шли со скоростью 18 км/ч.

Особый восторг зрителей вызвала воздушная часть парада. В небе над Минском прошли 40 крылатых машин белорусской и российской авиации. Ударные транспортные вертолеты, штурмовики и тяжелые военно-транспортные самолеты. Российская техника была представлена боевыми вертолетами, истребителями и даже фронтовым бомбардировщиком.

Еще одна зрелищная часть программы – плац-концерт роты почетного караула. Кстати, военнослужащие каждый год принципиально готовят абсолютно новую программу выступления.

Николай Борисов, несмотря на почтенный возраст и жару, на парад приходит каждый год. Свой вклад в независимость страны внес на фронтах Второй мировой. Воевал на Дальнем Востоке, участвовал в боях с Японией. В освобождении Минска ветеран участие не принимал, но о боях за город знает по рассказам однополчан.

Николай Борисов, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот праздник будет еще веками, он никогда не будет забыт. Не только Минск, но и все народы мира должны эти праздники помнить: День Победы. А минчане, конечно, когда освободили Минск. Освободили его очень быстро.

Парад закончился, но самые главные участники праздника – сами граждане независимой Беларуси – не спешили расходиться. Делились впечатлениями и вспоминали, какой была наша страна всего четверть века назад.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы знаем, что делать в экономике, мы знаем, насколько уважаема наша страна в мире. Мы сегодня гордимся нашими стариками, мы уверены, что у нас крепкое и сильное молодое поколение. А то, что сегодня в стране произошли масштабные преобразования, говорит каждый, кто приезжает в Беларусь.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Главный праздник государства. И мы отмечаем самое главное, что в независимой, мирной, спокойной и стабильной стране. Это, наверное, самое главное завоевание, которое есть сегодня. У нас работают организации, предприятия. Сегодня есть и планы, которые нам надо будем всем вместе осуществлять.

Владимир Шоков, председатель Совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Для ветеранов очень много делается. Ведь каждый ветеран обеспечен жильем, каждый ветеран пользуется почетом и уважением, каждый ветеран по мере сил принимает участие в патриотических воспитании, до последних сил выходит, встречается с молодежью.

День Независимости всегда отмечается в Беларуси масштабными торжествами. В 2016 году празднование главного дня белорусской государственности проходит особенно ярко. В Минске центром гуляний станет площадка у стелы и музея Великой Отечественной войны. В 9 вечера здесь стартует гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе!».

Не обойдется также без уже ставшей традиционной акции «Споем гимн вместе», во время которой тысячи белорусов станут участниками общенационального хора.

Концерт у обелиска завершится в 11 вечера грандиозным салютом из шести огневых позиций. Обещают, что в 2016 году зрелище будет особенно эффектным – салютные установки прошли модернизацию. Самые масштабные залпы минчане смогут увидеть в районе парка Победы. Там салют будет греметь целых 10 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.