В Беларуси создана эффективная национальная система противодействия финансирования терроризма

Новости Беларуси. Борьба с терроризмом будет усилена на финансовом рынке. Страны евразийской группы по противодействию нелегальным доходам, в числе которых и Беларусь, выработали ряд дополнительных мер. В 2016 году наша страна с помощью Всемирного банка проведет оценку национальных рисков. Этот шаг предстоит и остальным государствам. Не получившие такую оценку окажутся в сером списке. Это затруднит работу с крупными финансовыми институтами.

Белорусская банковская система давно отслеживает подозрительные операции. Для их распознания выработаны 45 критериев. В прошлом году в законодательство внесены поправки, позволяющие банкам останавливать подозрительные операции. Это помогает, например, выявить фирмы-однодневки. Ста тридцати четырём субъектам хозяйствования уже отказывали в осуществлении финансовых операций. В ряде случаев подозрения подтвердились.

Анатолий Мороз, начальник главного управления валютного регилирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь:

Если же рассматривать эту ситуацию с точки зрения экономики - это дополнительное поступление в бюджет, это уход от лжеструктур фирм-однодневок.

Мониторинг финансовых операций многоуровневый. Подозрения могут вызвать факты биографии руководителя или главного бухгалтера. Важен географический признак — здесь особое внимание уделяют офшорным зонам. Сомнения может вызвать и сама операция, к примеру, переводы крупной суммы. Все эти меры помогают бороться с отмыванием денег, пресечь и отследить попытки финансирования терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Вероятность финансирования в Республике Беларусь терроризма весьма и весьма невысокая. У нас создана эффективная национальная система противодействия, но вероятность втягивания нашей финансовой системы в транзитный перевод денег для финансирования терроризма – такая опасность существует.

Национальный Банк и департамент финансового мониторинга, все правоохранительные органы как раз и видят свою основную задачу – исключить такую возможность транзитных потоков через Республику Беларусь.