На Белорусско-германский энергетический форум собрались более 200 экспертов отрасли

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Германии реализацию совместных энергетических проектов в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Отечественные ученые и эксперты могут поделиться своими достижениями в области био-, гидро- и ветроэнергетики, использования энергии солнца и внедрения тепловых насосов. В свою очередь, немецкие специалисты готовы сотрудничать с нашей страной в решении вопросов связанных с изменением климата.

Белорусско-германский энергетический форум собрал сегодня в Минске более 200 экспертов отрасли. Они обмениваются опытом в сфере энергетических систем, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Шенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Последние годы мы начали более активно работать в том числе с немецким энергетическим агентством. Если посмотреть те проекты, которые организованы с технологиями немецкими, то можно сказать, что в генерации это занимает сегодня 8,3%.

Кристина Хаверкамп, директор немецкого энергетического агенства:

Первое преимущество в том, что интенсифицируются отношения между нашими государствами, и мы учимся лучше друг друга понимать. Второе – это решение вопросов защиты климата. Мы понимаем, что это можно решить только через повышение энергоэффективности. Причем глобально по всему миру. Таким образом только можно снизить эмиссии CO2.

И, что касается успеха Беларуси, то мы видим, что Беларусь очень решительно и последовательно подходит к тем вызовам, с которыми сталкивается. И поэтому наше сотрудничество действительно доставляет нам радость и удовлетворение.