Новости Беларуси. Беларусь предлагает Германии реализацию совместных энергетических проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Наши ученые могут поделиться опытом в области био- и гидроэнергетики, например. В свою очередь немецкие специалисты готовы сотрудничать в решении вопросов изменения климата. Во что могут вылиться контакты на Белорусско-германский энергетический форуме, который, кстати, собрал более 200 экспертов, выяснила Яна Шипко, корреспондент СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Эта Минская ТЭЦ отапливает четверть жилого сектора столицы, в том числе дает пар и тепло таким промышленным гигантам, как тракторный и автомобильный заводы. Одна из самых старейших, а при этом эффективных теплоэлектростанций в энергосистеме Беларуси. Все благодаря проведенной здесь модернизации. Сегодня здесь используют швейцарское, словацкое и российское оборудование. На следующем этапе реконструкции, возможно, добавиться и немецкое.

Доходы из отходов сделали владельцев этой компании одними из самых богатых бизнесменов в Германии. В Беларуси инвестор создал уже несколько совместных предприятий по сбору и переработке отходов. Чтобы цепочка замкнулась, из продуктов переработки осталось организовать производство энергии.

Хендрик Воннегут, управляющий директор международной компании (Германия):

Мы заинтересованы в том, чтобы осваивать новые рынки и уже получили позитивный опыт за 5 лет работы в Минске. Совсем недавно министр иностранных дел Беларуси встречался с министром иностранных дел ФРГ. Думаю, это даст возможность в будущем сделать наше сотрудничестве многограннее.

Эта осень богата на немецко-белорусские диалоги. Эстафету политических встреч и дней экономики подхватил энергетический форум.

Кристина Хаферкамп, директор немецкого энергетического агентства:

Что касается успеха Беларуси, то мы видим, что Беларусь очень решительно и последовательно подходит к тем вызовам, с которыми сталкивается. И поэтому наше сотрудничество действительно доставляет нам радость и удовлетворение.

Удешевить себестоимость энергии белорусам помогают немецкие технологии. Они в основе многих проектов по модернизации наших энергетических флагманов. Например, Березовской и Лукомльской ГРЭС.

Леонид Шенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Последние годы мы начали более активно работать в том числе с немецким энергетическим агентством. Если посмотреть те проекты, которые организованы с технологиями немецкими, то можно сказать, что в генерации это занимает сегодня 8,3%.

Михаэль впервые приехал в Беларусь. Его инженерное бюро создает теплоизоляционные системы для таких «умных» домов. За два дня в Минске успел заложить фундамент для работы в Беларуси.

Михаэль Майер-Олберслебен, руководитель инженерной фирмы (Германия):

Мы уже начинаем работать над проектом одного из таких частных домов. Я также хочу привлечь высококвалифицированных белорусских инженеров, чтобы совместно разрабатывать проекты для экономии энергии.

Перспективы немецкие партнеры связывают и со строительством белорусской АЭС. Даже для компаний с мировыми именами престижно выиграть тендер на поставки оборудования. Открывающиеся сервисные центры дают рабочие места нашим специалистам. Которые зарабатывают не только дивиденды, но и авторитет.

Максим Зубов, директор представительства немецкой компании:

Это отношения долгосрочные, то есть мы выстраиваем не просто возможность поставки, мы организуем серверные центры, мы передаем ноу-хау и работаем здесь в основном через наших белорусских инжиниринговых партнеров.

Штеффен Бройер, директор по продажам в Восточной Европе:

Нас интересует такие развития в Беларуси, особенно связанное со строительством атомной станции, это для вашей страны тоже возможность экспортировать электроэнергию.

Германия — один из лидеров по получению зеленой энергии. Энергия ветра, воды и солнца поначалу работает скорее на имидж, окупятся установки не сразу. Но постепенно опыт приживается и в Беларуси.

Янн Биндер, руководитель Департамента Исследовательского центра солнечной энергии и водорода (Германия):

Про Германию тоже говорили, что получать солнечную энергию у нас, все равно, что пытаться выращивать ананасы на Аляске, но это не так. У вас есть положительные примеры. Например, биогазовые установки. Прекрасно, что ваше правительство дает возможность развиваться этому направлению.

Сочетание экологичных и экономичных подходов в энергетика — ставка на будущее. Пока в Беларуси идет активная модернизация энергетики, немецкий бизнес не остается в стороне. Планы амбициозные — в течение ближайших трех лет полностью отказаться от импорта электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.