Новости Беларуси. Белорусский МИД прокомментировал ситуацию со сбитым турецкими ВВС российским военным самолетом СУ-24. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, инцидент вызывает глубокое сожаление и крайнюю обеспокоенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Подобные трагические и очень опасные инциденты вызывают глубокое сожаление и крайнюю обеспокоенность. Особенно когда они происходят в регионе, где и без того на протяжении нескольких последних лет идет кровавое вооруженное противостояние, когда участниками таких инцидентов становится братская для нас Россия и дружественная Турция. Этот трагический оборот событий не в интересах ни одной из вовлеченных стран. И грозит политическими последствиями для общего дела мирового сообщества борьбы с международным терроризмом. В любых такого рода ситуациях требуется выдержка, совместная работа по деэскалации и выяснению всех деталей инцидента, чтобы избежать их повторения в будущем.