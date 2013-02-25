В Беларуси реформируется система органов внутренних дел. Соответствующий Указ подписал 25 февраля Александр Лукашенко

Новости Беларуси. В Беларуси реформируется система органов внутренних дел. Соответствующий Указ подписал сегодня Президент.

В частности, упраздняется Управление Внутренних Дел на транспорте МВД, его функции и численность передаются главному Управлению Внутренних Дел Мингорисполкома и Управлениям Внутренних Дел облисполкомов.

На базе главного управления оперативно-розыскной деятельности МВД предусматривается образовать Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

Министр внутренних дел наделяется отдельными новыми полномочиями, в частности, правом создавать при МВД общественный совет, утверждать положение о нем и персональный состав, а также утверждать Правила профессиональной этики.

Документ вступает в силу с 1 апреля, за исключением некоторых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.