Прямой эфир

В Беларуси реформируется система органов внутренних дел. Соответствующий Указ подписал 25 февраля Александр Лукашенко

25 февраля 2013 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси реформируется система органов внутренних дел.  Соответствующий Указ  подписал сегодня Президент.

В частности, упраздняется Управление Внутренних Дел на транспорте МВД, его функции и численность передаются главному Управлению Внутренних Дел Мингорисполкома и Управлениям Внутренних Дел облисполкомов.

На базе главного управления оперативно-розыскной деятельности МВД предусматривается образовать Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Министр внутренних дел наделяется отдельными новыми полномочиями, в частности, правом создавать при МВД общественный совет, утверждать положение о нем и персональный состав, а также утверждать Правила профессиональной этики.

Документ вступает в силу с 1 апреля, за исключением некоторых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Реформа МВД в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко требует от Федерации профсоюзов обеспечить надежную защиту прав трудящихся частных предприятий
25 февраля 2013 13:25

Александр Лукашенко требует от Федерации профсоюзов обеспечить надежную защиту прав трудящихся частных предприятий

Рауль Кастро переизбран главой Кубы
25 февраля 2013 06:31

Рауль Кастро переизбран главой Кубы

Александр Лукашенко поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 20-летием создания партии
23 февраля 2013 16:45

Александр Лукашенко поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 20-летием создания партии