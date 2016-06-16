Еврокомиссия приступает к расследованию вырубки Беловежской пущи на польской территории

Новости Беларуси. Еврокомиссия приступает к расследованию вырубки Беловежской пущи. Речь идет о польской части национального парка.

Уничтожить часть леса Варшава решила из-за жука-короеда, который крайне опасен для деревьев. Однако подобные меры борьбы с насекомым раскритиковали общественные и экологические организации. По мнению ряда специалистов, лес могут уничтожить ради экономической выгоды. Теперь на вопрос о правомерности вырубки предстоит ответить специально созданной комиссии.

Если уникальный лес, находящийся на территории Польши и Беларуси, будет хотя бы частично нарушен, это приведет к потере статуса всемирного наследия ЮНЕСКО сразу в обоих государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.