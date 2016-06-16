Александр Лукашенко – Игорю Шуневичу: «Народ нормально оценивает, критикует нас, тем не менее наша милиция состоялась»

Новости Беларуси. Милиция готова обеспечить безопасность во время пятого Всебелорусского народного собрания. 16 июня об этом главе государства доложил министр внутренних дел Игорь Шуневич. До масштабного форума, который соберет 2,5 тысячи делегатов, остается меньше недели.

Президент поинтересовался также, как идет подготовка к юбилею, ведь в 2017 году белорусская милиция готовится отметить свой сотый День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы схематично представлять и знать, как мы готовимся к этому дню, мы должны это достойно отметить. Как бы не характеризовали нашу милицию, чтобы не говорили, я всегда людям и простым людям говорю: «А вы мыслите свою жизнь без милиции?» «Нет, не мыслим». Этим все сказано. Народ нормально оценивает, критикует нас, но тем не менее наша милиция состоялась. Работы еще достаточно в этом плане, но столетие есть столетие, век прожили, поэтому схематично, как вы к этому готовитесь.

Второй вопрос актуальный. Буквально неделя осталась до Всебелорусского народного собрания. Конечно, без милиции опять никуда. Как вы несете свою ношу, свою часть обязанностей.

Народное вече пройдет 22-23 июня в столице. Милиция возьмет под охрану места пребывания делегатов, займется сопровождением транспорта и будет работать в местах проведения мероприятий Всебелорусского собрания.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы традиционно сделали расчет сил и средств, которые будут задействованы для обеспечения данного мероприятия. И я убежден, что органы внутренних дел, милиция в целом свою задачу выполнит достойно как всегда. Во всяком случае готовность у нас сегодня стопроцентная к этому мероприятию.

Игорь Шуневич как председатель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо» сегодня рассказал Президенту и о подготовке команды к следующему сезону. В настоящее время идут переговоры о подписании контрактов с игроками: как с легионерами, так и с белорусами. В стадии завершения и формирование тренерского штаба. Впрочем, называть фамилии Игорь Шуневич не стал, до тех пор, пока переговоры с агентами не приведут к подписанию конкретных контрактов. Это произойдет, как ожидается, в ближайшие несколько дней.