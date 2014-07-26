В Беларуси проходит 11 Республиканский туристический слет Беларуси, России и Казахстана

Новости Беларуси. Таможенный союз объединяет страны и профессионалов. Представители таможенных органов Беларуси, России и Казахстана собрались, чтобы не только сверить часы, но и компасы. Таможенники сменили форму на удобную одежду — в эти дни в Беларуси проходит уже 11 Республиканский туристический слет трех государств.

26 июня его участники посетили «Линию Сталина». В юбилейный год освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков представители команд возложили венки к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной. А после для всех участников слета провели экскурсию по историко-культурному комплексу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Редненко, Первый заместитель Председателя Государственного таможенного Комитета Республики Беларусь:

Одна из наших главных задач — укреплять дружбу между нашими службами. Чем лучше будем дружить, тем крепче будем работать. Задача ставится, чтобы тот боевой дух мы донесли до подрастающего поколения, ведь на сегодняшний день самое главное, что мы взрастим то молодое поколение, которое приходит на работу в таможенные органы, они должны знать, как достигалась эта победа.