Ситуация в Украине 25 июля

Новости Украины. На юго-востоке Украины продолжается активная фаза спецоперации силовиков. В Донецке возле местного аэропорта не утихают бои. Сообщается, что есть жертвы, в том числе и среди мирного населения. Однако количество погибших пока не известно. Пострадали в результате столкновений силовиков и ополченцев несколько жилых зданий. Также в городе есть проблемы с водой и электричеством.

Неспокойно и в Луганске. В результате обстрела города погибли четыре мирных жителя. Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. На протяжении всего дня стороны обмениваются артиллерийскими залпами.

Интерпол объявил в международный розыск Дмитрия Яроша. Лидер украинской радикальной организации «Правый Сектор» обвиняется в терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.