Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку

Новости Украины. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, назначенный на пост в феврале 2014 года, подал в отставку. Решение было принято в связи с развалом коалиции «Европейский выбор» в Верховной раде. Он назвал недопустимым тот факт, что парламент не поддержал законопроекты, которые направленны на социальную помощь украинской армии и милиции. Также Верховная Рада отказалась поддержать документ, разрешающий кабмину отдать до 49% газотранспортной системы Украины инвесторам из США и ЕС.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины:

Я заявляю об отставке в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив.

Несколькими часами ранее парламентские фракции «УДАР» и «Свобода», а также ряд внефракционных депутатов и парламентариев из «Батькивщины» заявили о выходе из состава парламентской коалиции, что позволит начать процедуру роспуска Верховной Рады.

Продолжается вооруженное противостояние между ополченцами и национальной армией на востоке Украины. Наиболее активные боевые действия идут в Донецкой области. Стрельба возобновилась в Горловке, Мариновке и Дубровке. Снова слышны взрывы и выстрелы в районе международного аэропорта Донецка. Несколько снарядов попали в жилые кварталы города. По предварительной информации, погибли более десятка мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.