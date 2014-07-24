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Минск посетит Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс

24 июля 2014 16:04
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Новости Беларуси. В ходе визита запланирована встреча глав МИД двух государств. Также пройдут переговоры в белорусском правительстве.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
На повестке дня переговоры по широкому спектру вопросов белорусско-литовского сотрудничества, а также взаимодействие Беларуси и Европейского союза. Визит Линаса Линкявичюса является ответным — Владимир Макей посещал Вильнюс 28 февраля - 1 марта этого года по приглашению литовского коллеги.

В ходе визита Владимира Макея в Литву в феврале 2014 года стороны обсудили возможность расширения двусторонних торгово-экономических связей, а также сотрудничества в инвестиционной и транспортно-транзитной сферах. Поднимался вопрос строительства в Беларуси АЭС и организации  двусторонних консультаций экспертов.  По итогам прошлого года белорусский экспорт в Литву увеличился до 26 миллиардов евро.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Литва # Дмитрий Мирончик

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