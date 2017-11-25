В Беларуси приняты новые меры по совершенствованию контролирующей деятельности в отношении предпринимателей
Новости Беларуси. К событиям в стране. Комитету государственного контроля отведена главная роль в организации работы надзорных органов. Новые меры по совершенствованию контролирующей деятельности в отношении предпринимателей вступят в силу в Беларуси с 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас главная цель ведомства – донести до структур, которые до этого осуществляли проверки, общий алгоритм действий. Сегодня заглянуть с очередным или неплановым обходом к частнику могут сотрудники почти полусотни учреждений разного уровня. Указ исключает необоснованное вмешательство, а также на 40 процентов сокращает сферы контроля.
Иван Романович, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Комитет считает необходимым обратить внимание контролирующих и надзорных органов на недопущение необоснованного вмешательства в деятельность, проверяемых субъектов. А также на строжайшее соблюдение порядка, проведение внеплановых проверок в так называемый период адаптации к новым условиям. Это в следующем году.
Среди новшеств – уход от плановых проверок к выборочным. Они будут проводиться исходя из оценки рисков контролирующим органом. Так же все надзорные службы, за исключение прокуратуры, должны будут работать по чек-листам. Это фиксированный список вопросов и требований. Их опубликуют заранее на сайте ведомств и направят субъектам хозяйствования, чтобы у последних была возможность знать по каким параметрам проводится оценка.