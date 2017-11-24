Хороший автомобиль, достойный, внешне смотрится: глава государства о Geely

Новости Беларуси. В Беларуси с конвейера сошла своя первая легковушка. В перспективе – создание белорусского электромобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Главе государства, кстати, ранее презентовали электромобиль Geely (пока – собранный в Китае). Глава государства уверен: страна не должна отставать от мировых лидеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошая машина, кстати. Не потому, что я Президент и это наш автомобиль. Хороший автомобиль, достойный, внешне смотрится – я очень придирчив к таким вещам. Неплохой автомобиль. Главное – свой, и его на месте можно отремонтировать и так далее, я уже об этом говорил.

Но я вижу тренд, который бурно возник, неожиданно. Электромобили. Уже сегодня страны перед собой поставили конкретные задачи. Притом Германия, Великобритания, которые на двигателях внутреннего сгорания перемещались в автомобилях. Вы же понимаете, какая должна произойти перестройка? Они поняли: от этого никуда не уйти, это чистый автомобиль, чистая энергия электрическая. Это будущее. И они – кто до 2025, кто до 2030 года – полностью переходят на электромобили.

Мы можем отстать. Мы открыли новое производство, и надо параллельно делать электромобили.

Нам надо делать все. Мы автомобиль этот сделаем без проблем. И двигатель уже сделали, Семашко может много чего рассказать. Но надо батарею сделать передовую, которая подзаряжается и накапливает энергию. Чтобы хватало на скорости хотя бы 100 километров в час на 500-600 километров. На такой скорости, не на 80-90. И мы это сделаем. С китайцами или сами, но мы это сделаем. Ну хотелось бы, чтобы с Китайской Народной Республикой.