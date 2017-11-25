Современные технологии на границе: Беларусь и Литва оптимизируют таможенный контроль

Новости Беларуси. Уменьшить очереди на границе путём международного диалога. Белорусские и литовские таможенники объединяют усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно прошла двухсторонняя встреча. Оперативный обмен информацией между ведомствами двух стран, синхронность работы, предупреждение о чрезвычайных ситуациях – это ключевые моменты. Работа в тесном сотрудничестве уже запущена. Сегодня идёт проработка деталей. И здесь важный момент – модернизация пунктов пропуска, как на территории Литвы, так и Беларуси.

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни:

Наши современные пункты пропуска тоже требуют определённой модернизации. В частности, это Каменный Лог. На сегодня, рассматривается вопрос, проект уже определённый есть, может быть, немного будет корректироваться, но есть. И необходимость назрела давно, как с нашей стороны, так и с литовской стороны. Это основное направление движения. И здесь, конечно, работы будут вестись.

Довиле Краулайдене, директор Вильнюсской территориальной таможни:

Я думаю, конечно, надо пересматривать инфраструктуру постов. Потому что, если грузы добавляются, их всё больше и больше, значит все мы понимаем, что через этот пост уже не может проехать столько грузовиков, значит надо смотреть инфраструктуру.

Расширение транспортных коридоров, внедрение современных технологий, электронных весов, инспекционно-досмотровых комплексов – всё это позволит ускорить оформление грузов и автомобилей на границе.

А на пограничном посту «Клевица» открылся современный комплекс. Территория охраняется с помощью интегрированной системы видеонаблюдения.