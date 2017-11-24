Александр Лукашенко впервые прокомментировал резонансный шпионский скандал с участием украинского журналиста

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Озабоченность была самая большая украинцев – вот, останутся российские войска, они будут где-то в Гомельской области, нацелены на Киев с севера. И мне президент об этом часто говорил. Я говорю: «Да никогда!» Я уже публично сказал, что на тракторе приедем в Киев, но не на танке. Вы помните эту фразу и то, что я говорил.

Мы с ним встретились в Эмиратах – мы же не просто так встретились, долго обсуждали проблему. Я его очень давно знаю, хотя он больше, конечно, дружит с Семашко, потому что они комиссию возглавляли когда-то вместе. У него очень много знакомых в нашем правительстве, друзей. И мы с ним очень давно знакомы. И я ему говорю: «Петро, что мы не выполнили из того, что обещали?». К вам, говорит, вообще нет никаких претензий. Это же совсем недавно было сказано, в канун 100-летнего юбилея Великого Октября. Он мне сказал: «Нет к вам претензий».

Второй вопрос (уже откровенно скажу, коль такой шум подняли) был по этому шпионажу. Он мне задал этот вопрос. Я на него ответил фактами и прямо сказал, признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации вот этой целой шпионской сети я был в курсе – такая практика. Председатель КГБ мне доложил сразу и попросил санкций. Я говорю: «Никаких не может быть иных санкций. У нас к людям, которые занимаются шпионской деятельностью, отношение законное. Действуй по закону, не глядя ни на что». Мы еще обсуждали вопрос, как это будет выглядеть в наших отношениях с Украиной, чтобы не испортить.

Мы с Порошенко договорились.

Он мне говорит: «Нам этот скандал не нужен». Я говорю: «Петр Алексеевич, мне он тоже не нужен. Я не буду пылить тут и показывать, что мы задержали шпионов украинских, которые работали одни под прикрытием дипломатов, другие под прикрытием журналистов». По рукам? По рукам. Мы не будем это афишировать. Мы тихо выслали этого посольского работника. Об этом же никто не знал, выслали и выслали! Но если, говорю, вы начнете педалировать эту тему, мы будем вынуждены раскрыть карты.

Что произошло? Они подняли там гвалт! «А, задержали кого-то! А, поймали незаконно!» Я понимаю, что там, возможно, межведомственная драчка. Он ГРУ-шник (Главное разведуправление – это военные), а есть еще как у нас КГБ – СБУ. Может быть, там какая-то драчка, может быть, недопонимание, может быть, Порошенко не довел до них то, о чем мы договорились. Но он выплеснул это в средства массовой информации.

Что мне оставалось делать? Я дал команду, отменил свое решение. Тогда, говорю, выкладывайте кое-какие факты в СМИ, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. Мы показали, и этот человек признался: под прикрытием работал, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно еще есть.