В Беларуси планируют доплачивать за рождение детей крупные суммы

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывают проект поддержки семей с детьми «Большая семья». Об этом сообщил 8 октября глава государства, посещая предприятие «БелАЗ».

Как отметил Александр Лукашенко, рассматривают разные варианты такой поддержки. Один из них – это открытие счета, на который будут начислять средства при рождении ребенка. Причем планируется, что эта сумма будет значительно увеличиваться при появлении в семье каждого последующего малыша.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главная наша проблема – это дети. Трое детей, как хотите. Мы сейчас думаем, как поддержать женщин, семьи поддержать. Уже и проект «Большая семья» предложили. Там за первого ребенка, допустим, 10 тысяч долларов. В долларах мы открываем счет. За второго – 20 тысяч. За третьего удваиваем. А если ты еще вносишь на этот счет средства на будущего своего третьего или второго, детей своих, то мы больше в два раза даем.

Разные мы хотим. Плюс жилье многодетным. Разные варианты ищем, потому что это главный вопрос. Вот, деньги мы найдем. Автомобили не найдем – купим. Это все ерунда. Но если у нас не будет населения достаточно, тогда нечего о независимости говорить. К счастью, убытие населения, гибель, смерть естественная и рождаемость – в будущем году выходим на ноль. Это победа.

Президент Беларуси ознакомился с хозяйственной деятельностью «БелАЗа», перспективах развития предприятия, принял участие в открытии цеха, где будут выпускать сверхтяжелые машины. Состоялась презентация карьерного самосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 450 тонн. Глава государства совершил пробную поездку по испытательному полигону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Насковец, инженер-конструктор конструкторского бюро компоновки ОАО «БелАЗ»:

Подобный грузовик – это нестандартная схема. Это поворотные мосты, это сложность. Сейчас готовится документ для подачи этой машины в Книгу рекордов Гиннесса.

Александр Лукашенко:

Директор ваш обещает, что в первом полугодии будущего года вы осуществите гигантский скачек. Он так говорит, чувствует по миру, что кризис этот пройдет. Потому что, действительно, мы живем не с нефти и газа, хотя и там не сладко сейчас - когда кризис, тогда кризис и нефтянки, и газовой промышленности, а мы живем с реального сектора экономики. Вот это все надо собственными руками сделать и в жесточайшей конкуренции продать. При всех равных возможностях, когда эти кризисы закончатся, конечно, мы будем выглядеть прилично.