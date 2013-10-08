Вольфрам Маас (посол ФРГ): «Белорусы не только посещают недели Германии в Минске, но и активно в них участвуют»

В Минске 2 октября вот уже традиционно 10 лет проводятся недели Германии. И 2013 год в этом плане юбилейный, поскольку, кроме этой даты, в столице 10 лет успешно работает информационное бюро германской службы академических обменов «DAAD». И целых 20 лет прошло с тех пор, как было достигнуто соглашение, на основе которого в Минске начал свою деятельность Институт им. Гёте. И в связи с праздником, на связи у студии «Утро» на СТВ Вольфрама Маас - посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь.

Скажите, какие основные мероприятия будут проходить или уже прошли в рамках недель Германии, которые сейчас организованы в Минске?

Вольфрам Маас, посол ФРГ в Республике Беларусь:

Я бы хотел сказать, что в рамках недель Германии, будут проводиться мероприятия, которые интегрированы в белорусские. К примеру, 6 октября в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета прошел концерт с участием представителей Германии. 15 - 16 октября будет представлена наша постановка на фестивале «Теарт». Также во время проведений недель Германии 3 октября отмечался праздник – День германского единства, и отпразднован 200-летний юбилей со Дня рождения писателя Георга Бюхнера.

Скажите, а кто из знаменитых гостей выступит на мероприятиях?

Вольфрам Маас:

Я думаю, с моей стороны будет правильно назвать господина Ёнаса – это солист, который играет на гобое. Он примет участие в мероприятие в рамках фестиваля Юрия Башмета. Также он выступит на концерте по случаю празднования Дня германского единства.

А проявляют ли белорусы интерес к культуре и искусству Германии? Много ли участников с белорусской стороны в неделях Германии?

Вольфрам Маас:

Конечно, я не могу назвать точное число белорусских участников. Но могу с уверенностью сказать, что наши мероприятия посещаются хорошо. Интерес к ним очень высокий. Это подтверждается моими наблюдениями по практике прошлых лет. Меня очень радует, что белорусы не только посещают наши мероприятия, но и активно в них участвуют. К примеру, я был на одном интересном концерте. На нем выступали камерные солисты Минска под руководством Дмитрия Зубова. Это мероприятие также проходило в рамках нашей программы.

А все ли желающие могут попасть на эти мероприятия?

Вольфрам Маас, посол ФРГ в Республике Беларусь:

В своем подавляющем большинстве, наши мероприятия открыты. И их могут посетить все желающие. Но есть некоторые, вход на которые только по пригласительным билетам.