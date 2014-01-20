Массовые беспорядки в Киеве: пострадали более 100 человек, большинство – милиционеры

Новости Украины. Киев охватили массовые беспорядки. На данный момент кордон военнослужащих внутренних войск не дает нескольким тысячам митингующих прорваться к зданиям правительства и парламента Украины. В стражей правопорядка летят булыжники и дымовые шашки. Милиция применила для разгона участников акции слезоточивый газ.

Площадь огорожена автобусами, некоторые митингующие пытаются использовать их в качестве тарана. Из громкоговорителей звучат просьбы сотрудников правоохранительных органов не нарушать общественный порядок.

Участники акции протеста недовольны недавно принятыми Верховной Радой законами, которые ужесточают требования к проведению митингов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Практически боевые действия развернулись в центре Киева в ночь на 20 декабря. В ходе уличных беспорядков пострадали свыше 100 человек, состояние некоторых из них тяжелое. Большинство пострадавших – стражи правопорядка.

Ситуация обострилась накануне вечером – после митинга, участники которого требовали отмены законов об ужесточении ответственности за несанкционированные акции протеста. Группа агрессивно настроенных людей в камуфляже и масках отправились в правительственный квартал, чтобы штурмом взять Верховную Раду и Кабмин. Милиция заблокировала проход. В ответ стражи правопорядка столкнулись с ожесточенным сопротивлением митингующих.

Агрессивно настроенные молодые люди забросали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками с зажигательной смесью и булыжниками. Экстремисты начали поджигать милицейские автобусы и грузовики. Чтобы взять ситуацию под контроль, милиция применила спецсредства, в частности, водометы.

По факту массовых беспорядков возбуждено уголовно дело. Задержаны свыше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Обстановка на улицах Киева остается напряженной. По распоряжению президента Украины Виктора Януковича в экстренном порядке сформирована рабочая группа для урегулирования политического кризиса. За последние сутки в столкновениях между демонстрантами и правоохранителями пострадали несколько сотен человек. В районе беспорядков сожжен почти весь милицейский транспорт. По факту массовых акций возбуждено уголовное дело. Зачинщики погромов задержаны.

Взрывы, охваченные огнем автомобили, дым, через который порой сложно рассмотреть даже своих союзников... Центр Киева минувшей ночью напоминал ближневосточные города в разгар военных конфликтов. Митингующие забрасывали правоохранителей коктейлями «Молотова» и камнями. Орудия они добывали, что называется, под ногами. В ход шли даже брусчатка и тротуарная плитка, которую разъяренные демонстранты успевали выломать по пути. Впрочем, сотрудники спецназа тоже не экономили арсенал. Милиционеры отвечали резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Сергей Бурлаков, начальник управления связей с общественностью МВД Украины:

Мы понимаем, что нас пытаются спровоцировать. Сейчас уже начато криминальное расследование по 224 статье «массовые волнения», наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В так называемом «Крещенском побоище» травмы получили более двух сотен человек. Пострадавшие есть с обеих сторон. Состояние четырех митингующих врачи оценивают как тяжелое. Три человека лишились глаз, еще одному ампутировали кисть руки. Как долго будут продолжаться беспорядки и кровопролития пока не берется сказать никто. Люди не уходят с улиц, даже в мороз. Компромисс между сторонами не найден. Всё неопределенно и шатко. Отчаявшись дождаться от лидеров оппозиции конкретных шагов, стремящиеся к евроинтеграции решили перейти к самостоятельным наступательным действиям.

Столкновения вспыхнули после того, как митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и здания Верховной Рады. Они хотели заблокировать парламент, чтобы депутаты отменили законы, принятые на прошлой неделе. Речь идет, в частности, об ужесточении ответственности за несанкционированные акции протеста. В сложившейся ситуации лидеры оппозиции оказались не в силах контролировать тех, кого сами же вывели на улицы. Под удар собственных сторонников попал и глава партии УДАР, боксер Виталий Кличко. Его окатили струей из огнетушителя.

Противостояние в Киеве продолжается уже почти сутки. И напоминает декабрьские события. С тех пор изменений так и не произошло. И сейчас в центре украинской столицы остаются несколько тысяч человек. Они укрепляют старые и возводят новые баррикады. Вместе с тем, и одна и другая стороны надеются на перемирие.