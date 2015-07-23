Новости Беларуси. Борьба с нерадивыми застройщиками. В Беларуси меняется порядок возврата денег гражданам при их выходе из долевого строительства. Это предусмотрено постановлением Совмина.

Чтобы люди не несли потерь, введен новый коэффициент индексации подлежащих возврату средств – ставка рефинансирования Нацбанка.

Основная задача новых поправок – сбалансировать оценку взносов граждан во время строительства жилья и тех сумм, которые им выплачивают, когда они выходят из соответствующего проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Чтобы не теряли люди деньги из-за нерадивых застройщиков, потому что, как правило, выходят люди из строительства, потому что возникают проблемы в строительстве дома. Поэтому и был принят такой механизм индексаций. С одной стороны, мы защищаем интересы гражданина. С другой стороны, эта схема заставляет и застройщика работать с человеком так, чтобы он не уходил от него.