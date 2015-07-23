ЦИК Беларуси к президентским выборам запускает специальный интернет-ресурс

Новости Беларуси. ЦИК к президентским выборам запускает специальный интернет-ресурс. На нем в режиме реального времени можно будет не только узнать самую важную информацию, но и оставить свои предложения и пожелания.

Накануне в стране окончательно определились с территориальными избиркомами. Всего их 153. Свои первые заседания 23 июля проведут Минская областная, а также городская и районные комиссии.

Главным критерием отбора в избиркомы была непредвзятость претендентов, а также умение эффективно работать. Ведь комиссии – основные организаторы избирательного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

Это и депутаты всех уровней, общественные деятели. Так, например, у нас Ярмоленко Анатолий Иванович в одной из комиссий. Активно принимает участие не одну избирательную компанию. Ряд других видных политиков, общественных деятелей. Выдвижение и формирование комиссий прошло в строгом соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь.