Александр Лукашенко преподал мастер-класс в косьбе Жерару Депардье

Новости Беларуси. В эти минуты Жерара Депардье принимает Александр Лукашенко. Общение проходит в теплой атмосфере. Актер уже не раз признавался, что личность президента Беларуси ему глубоко симпатична, Жерар Депардье видит в главе белорусского государства волевого и сильного лидера. Как нам стало известно, к этой минуте Александр Лукашенко провел для своего гостя экскурсию по официальной резиденции президента «Озерный» в Острошицком городке. Здесь глава государства продемонстрировал Депардье образцы сельхозтехники и даже преподал мастер-класс в косьбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.