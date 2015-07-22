Прямой эфир

Александр Лукашенко преподал мастер-класс в косьбе Жерару Депардье

22 июля 2015 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти минуты Жерара Депардье принимает Александр Лукашенко. Общение проходит в теплой атмосфере. Актер уже не раз признавался, что личность президента Беларуси ему глубоко симпатична, Жерар Депардье видит в главе белорусского государства  волевого и сильного лидера. Как нам стало известно, к этой минуте  Александр Лукашенко провел для своего гостя экскурсию по официальной резиденции президента «Озерный» в Острошицком городке. Здесь глава государства продемонстрировал Депардье образцы сельхозтехники и даже преподал мастер-класс в косьбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Александр Лукашенко # Кино # Жерар Депардье

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы Президента Беларуси: все территориальные комиссии сформированы
22 июля 2015 17:38

Выборы Президента Беларуси: все территориальные комиссии сформированы

Образована Минская областная комиссия по выборам Президента
22 июля 2015 14:48

Образована Минская областная комиссия по выборам Президента

«Правый сектор» потребовал ввести в Украине военное положение и пообещал начать новый этап украинской революции
22 июля 2015 13:02

«Правый сектор» потребовал ввести в Украине военное положение и пообещал начать новый этап украинской революции