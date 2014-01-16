Новости Беларуси. В Беларуси к концу 2015 года планируется завершить создание Республиканской информационной платформы. Об этом шла речь 16 января у главы государства на рабочей встрече с начальником Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Сергеем Шпегуном.

Глава государства коснулся темы оказания Беларусью услуг по пропуску международного трафика. Также обсуждали деятельность Национального центра электронных услуг, который обеспечивает межведомственный документооборот.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Оперативно-аналитический центр вносит предложения о дальнейшем использовании информационных технологий, в частности, государственными органами и организациями. Предлагается создать Республиканскую платформу и определить направление, формы, методы использования, в том числе и государственными органами, данных этой платформы.

Второй вопрос – международный трафик. Естественно, страна занимает определенное известное геополитическое положение, выгодное для нас, в том числе в данном случае и проходу, так сказать, информационных технологий через нашу территорию. За это мы получаем определенные деньги. Деньги неплохие. Но, что греха таить, вы правильно отмечаете, специалисты все чаще подчеркивают, что у нас сегодня сложилась такая ситуация, что от этих услуг мы немало теряем. В силу «серого» трафика. Это трафик, который проходит через нашу территорию, и мы не получаем за это деньги. Вы предлагаете определенную систему контроля за этим трафиком, но при этом Вы убеждаете меня в том, что это не принесет какого-то вреда нашей стране. Мы наоборот увеличим поступления в бюджет.

Поэтому, пожалуйста, по этим двум вопросам, чтобы мы могли разобраться, принять соответствующее решение.

Президент поставил задачу и в дальнейшем развивать IT-направления, чтобы Беларусь отвечала современным требованиям в сфере информационно-коммуникационных технологий.

На встрече подробно обсудили вопросы создания Республиканской информационной платформы. Это опорная сеть передачи и центр обработки данных. Ранее отрасли и Министерства самостоятельно занимались вопросами информатизации. Общая платформа позволит соответствовать всем мировым стандартам и сократить затраты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шпегун, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь:

Опорная сеть монтируется и завершение ее строительства планируется в декабре 2014 года. Касаясь Республиканского центра обработки данных, его завершение планируется к концу 2015 года. То есть Центр обработки данных и опорная сеть составят нашу Республиканскую информационную платформу. Все это делается в рамках инвестпроекта. На сегодняшний день прямых инвестиций поступило 20 млн долларов. Общий объем инвестпроекта составит 300 млн долларов. Государство, сосредоточив и создав общую платформу, экономит на закупках кликмеционного оборудования и экономит на обслуживании вот этого оборудования.