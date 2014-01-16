Новости Египта. В Египте в первый день референдума по проекту Конституции в столкновениях погибли 10 человек, 300 арестованы. Несколько десятков ранены, среди пострадавших и полицейские. Помимо этого в столице были обезврежены несколько взрывных устройств. А в египетском городе Сохага экстремисты даже открыли огонь по людям, направлявшимся на участки для голосования. Чтобы защитить мирных граждан и обеспечить порядок, военные и полицейские были вынуждены действовать жестко. Сорвать голосование пытаются сторонники исламистской запрещенной организации «Братья-мусульмане». Если большая часть населения страны одобрит поправки в Конституцию, то в Египте запретят создавать партии по религиозному принципу. Именно этот пункт как раз не устраивает исламистов, которые последними находились у власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно 16 января, египтяне поддержали новую конституцию. По предварительным итогам, за неё проголосовало 95% избирателей. Несмотря на попытки радикально настроенных исламистов сорвать референдум, в голосовании приняло участие более 50% населения. Официальные результаты объявят в конце недели. По плану дорожной карты, которую разработало находящееся у власти военное руководство, теперь Египет ждут новые парламентские и президентские выборы.