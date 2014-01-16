В Беларуси в ближайшее время проведут внезапную проверку боеготовности армии

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Александра Межуева. Глава государства отметил высокий уровень подготовки вооруженных сил Беларуси. Ранее было озвучено намерение о проведении внезапной проверки вооруженных частей. И 16 января на встрече Глава государства предложил более детально обсудить эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы ни от кого не скрывали, что в какой-то момент придется серьезно проверить наши ВС, не смотря на то, что в прошлом году ВС у нас были на хорошем уровне. Немало сделано министром, но, тем не менее, неприкасаемых в стране нет: мы должны проверять людей в погонах на предмет готовности действовать в любой ситуации. Я рассматривал предложение по внезапной проверке ВС нашей страны и отдельных частей. Это не должно быть формальным. Мы не для показухи это делам. Это очень серьезно. Да и денег у нас нет, чтобы заниматься показухой.

Я хотел бы услышать: как и что мы будем делать?