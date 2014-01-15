Указом Президента от 14 января вносятся существенные изменения в строительную отрасль Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси приняты дополнительные меры защиты прав граждан при строительстве жилья. Соответствующий указ подписал Президент. В частности, утверждена единая форма типового договора. Он будет заключаться между гражданами и застройщиками при долевом строительстве как с господдержкой, так и на коммерческой основе. Привлечение средств дольщиков теперь допускается только при возведении здания либо его части. При этом сумма должна составлять не менее 15% от стоимости объекта. Также указом предусмотрено ужесточение административной ответственности должностных лиц за нарушение сроков и ненадлежащее выполнение работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый кирпич в фундамент этого дома заложили осенью 2010-го. Тогда стоимость квадрата рассчитывали в два с половиной миллиона рублей. Кое-как новостройку сдали спустя три года. За это время цена жилплощади возросла втрое. Однако ключи новоселам так и не отдали: устраняют брак.

Евгений Комар, участник долевого строительства:

На сегодняшний момент мы живем в ожидании заветных ключей. Когда нас пригласят в долгожданное наше, многострадальное жилище. Я могу только аплодировать данному Указу, в виду того, что глава государства не оставил без внимания наболевшую строительную отрасль.

Евгений Литасов, участник долевого строительства:

Очень хорошие есть в нем пункты, что полуторапроцентный резерв, который будет от суммы строительства сохранен на депозите застройщика, который в последующем пойдет людям на устранение этих недоделок. То есть уже застройщик не будет ссылаться, что нет денег, не хватает средств.

По новому документу, ужесточили ответственность за неисполнения обязанностей, нарушение сроков и некачественное выполнение работ. Подрядчик обязан будет предоставить заказчику на определенный срок гарантии в виде денег на счете на случай устранения недоделок.

Антон Дубовиков, генеральный директор Витебского домостроительного комбината:

1,5 процента оборотных средств ложить на депозиты. Для нашего предприятия это будет довольно-таки сложно, проблемно. Однако будем исполнять Указ.

Строительным организациям нужно будет показать свою состоятельность, финансовую. Возвести за свой счет 15 процентов объекта, а уж потом собирать деньги с дольщиков.

Сергей Польский, главный инженер КУП «Капитальное строительство города Витебска»:

15 процентов – это будет приличная сумма от общей суммы строительства. Конечно, и застройщику, и подрядчику будет тяжело изыскать какие-то средства, какие-то ресурсы надо будет свои подготавливать. Во всяком случае, это все направлено на улучшение деятельности строительства, на улучшение качества жизни людей.

Для некоторых торговля землей стала практически бизнесом, правда, теневым. Выделенный под строительство дома за кадастровую стоимость участок зачастую уходил по рыночной цене. Теперь эта схема не сработает. Продать «место под дом» можно будет только с готовым строением, причем именно с тем, что указано в документе.

Также есть запрет и на увеличение площади земельных участков, даже если они достались по аукциону. Нельзя менять и целевое назначение земли под застройку до окончания строительства.

Для районов жилой застройки установили требования к социальной инфраструктуре - все необходимое для жизни должно быть рядом. Чтобы избежать долгостроев, ввели новшества и в возведении жилья по госзаказу.

В Беларуси в нынешнем году планируют возвести 5 млн квадратных метров жилья. Половина - для нуждающихся. Полтора миллиона квадратов - в новостройках на селе.

На позицию лидера в 2014-м по новым домам наметили Минскую область. Затем - столица. На Брестчине получили задание построить 770 тысяч квадратов. На сотню меньше в Гомельской и Гродненской областях. Восемсот тысяч квадратных метров на двоих возведут Могилевщина и Витебщина.

Льготный кредит на недвижимость в Беларуси по-прежнему могут получить малообеспеченные, многодетные и молодые семьи. Есть привилегии у военнослужащих, «чернобыльцев» и инвалидов. К слову, предельный норматив стоимости метра квадратного для получения льготного кредита увеличен с пяти миллионов триста до шести миллионов ста тысяч рублей.