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В Беларуси испытают зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» - новое поколение средств ПВО

26 февраля 2014 08:09
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Новости Беларуси. Учения с применением комплекса «Тор-М2» впервые пройдут 26 февраля в Беларуси. Будут произведены боевые стрельбы третьей батареи зенитно-ракетного комплекса. Произойдёт это на Полесском авиационном полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третья батарея поступила на вооружение нашей армии в конце прошлого года и до этого момента не была «обстреляна». Белорусские военные испытывали «Тор-М2» только в жарких климатических условиях - на российском полигоне Ашулук. Сейчас проверят работу комплекса при пониженных температурах.

«Тор-М2» относится к новому поколению средств ПВО малой дальности. Предназначен, в частности, для прикрытия от ударов ракет, беспилотников, самолетов типа «Стелс». Комплекс может одновременно сопровождать до 24 воздушных целей.

# ПВО Беларуси # Государственная политика

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