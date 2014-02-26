В Беларуси испытают зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» - новое поколение средств ПВО

Новости Беларуси. Учения с применением комплекса «Тор-М2» впервые пройдут 26 февраля в Беларуси. Будут произведены боевые стрельбы третьей батареи зенитно-ракетного комплекса. Произойдёт это на Полесском авиационном полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третья батарея поступила на вооружение нашей армии в конце прошлого года и до этого момента не была «обстреляна». Белорусские военные испытывали «Тор-М2» только в жарких климатических условиях - на российском полигоне Ашулук. Сейчас проверят работу комплекса при пониженных температурах.

«Тор-М2» относится к новому поколению средств ПВО малой дальности. Предназначен, в частности, для прикрытия от ударов ракет, беспилотников, самолетов типа «Стелс». Комплекс может одновременно сопровождать до 24 воздушных целей.