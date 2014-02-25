Президентская кампания в Украине стартовала: о своем участии заявили Михаил Добкин и Виталий Кличко

Новости Украины. Президентская кампания в Украине началась и официально. На данный момент о своих претензиях на пост заявили двое: глава Харьковской области Михаил Добкин и лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Впрочем, последним сроком подачи заявлений от кандидатов названо 30 марта. А значит времени, чтобы определить степень своих амбиций, у политиков более чем достаточно.

А вот срок формирования нового кабинета пришлось продлить. Ранее говорилось, что имена министров будут объявлены 25 февраля. Однако, видимо, из-за слишком сложных внутри и межпартийных переговоров анонсировано, что голосование по составу состоится не ранее четверга. При этом четкая структура управления в Украине необходима неотложно. В нынешнем режиме безвластия невозможно решение первоочередных проблем, в частности, с безопасностью.

Так, накануне вечером неизвестными сожжен дом лидера украинских коммунистов. 25 февраля во время нападения на загородный дом ранен экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.