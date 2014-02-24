Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с успехами сборных на Олимпиаде

Новости Беларуси. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с огромным успехом олимпийской сборной Беларуси. Сегодня состоялся телефонный разговор двух президентов. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с блестящими результатами выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

В ходе разговора главы государств затронули актуальные темы двустороннего сотрудничества. Президенты двух стран обсудили также ситуацию в Украине и её значение для двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.