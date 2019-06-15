Премьер-министр Пакистана посетит Беларусь с официальным визитом

Новости Беларуси. С официальным визитом посетить нашу страну планирует премьер-министр Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешняя позиция официального Исламабада – открытость в экономике и тесное сотрудничество с проверенными партнерами.

Беларусь и Пакистан знакомы со времён Союза, в последние годы партнерские связи только укрепились. А эта встреча на высшем уровне привнесла новый виток в развитие межгосударственных отношений.

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Ещё до запланированного официального визита премьер-министра Пакистана в Беларусь, страны договорились провести большую «домашнюю работу». Найти новые направления сотрудничества, продумать конкретные проекты.