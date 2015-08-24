Новости Беларуси. Граждане Китая могут до трёх суток находиться в Беларуси без виз. Соответствующий указ главы нашего государства вступил в силу сегодня, 24 августа. Такой порядок касается тех граждан КНР, которые прибывают из Китая прямым авиарейсом и имеют в своём паспорте визу государства Европейского союза или Шенгенской зоны. Этих оснований достаточно, чтобы находиться в Беларуси до трёх суток. Безвизовый порядок въезда и выезда распространяется и на следующих транзитом через Беларусь пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.