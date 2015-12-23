Новости Беларуси. В Бангладеш планируется создать сеть сервисных центров по обслуживанию техники «Амкодор». Сегодня, 23 декабря, в Совете Республики обсуждали перспективы расширения сотрудничества Беларуси и этой южноазиатской республики.

Подписан договор на поставку около 700 единиц машин «Амкодор» на общую сумму 50 миллионов долларов. Обсуждали также возможность закупок белорусских МАЗов, тракторов и техники для коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня мы обсуждали с господином министром вопросы по тракторам небольшой мощности (порядка 9–12 лошадиных сил) для фермерских хозяйств. Если эта техника пойдет, как говорится, будет востребована, то мы в принципе договорились о создании совместного сборочного производства, потому что рынок достаточно большой.

Кхандкер Мошараф Хоссейн, министр местного самоуправления, развития сельской местности и кооперативов Народной Республики Бангладеш:

Нам следует организовать мастерские, сервис этого оборудования в Бангладеш. Это только начало нашего сотрудничества. И оно будет развиваться в будущем.