700 единиц техники «Амкодора» на $500 млн. планируется поставить в Республику Бангладеш

Новости Беларуси. Расширять сотрудничество с Бангладеш. Сегодня, 23 декабря, в Совете Республики обсуждали перспективы сотрудничества с этой республикой. В планах — поставить 700 единиц техники «Амкодора» на 500 миллионов долларов. В Бангладеш будет создан сервисный центр. Также прорабатывается возможность покупки техники для комунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня мы обсуждали с господином министром вопросы по тракторам небольшой мощности (порядка 9–12 лошадиных сил) для фермерских хозяйств. Если эта техника пойдет, как говорится, будет востребована, то мы в принципе договорились о создании совместного сборочного производства, потому что рынок достаточно большой.