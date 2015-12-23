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700 единиц техники «Амкодора» на $500 млн. планируется поставить в Республику Бангладеш

23 декабря 2015 10:42
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Новости Беларуси. Расширять сотрудничество с Бангладеш. Сегодня, 23 декабря, в Совете Республики обсуждали перспективы сотрудничества с этой республикой. В планах — поставить 700 единиц техники «Амкодора» на 500 миллионов долларов. В Бангладеш будет создан сервисный центр. Также прорабатывается возможность покупки техники для комунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня мы обсуждали с господином министром вопросы по тракторам небольшой мощности (порядка 9–12 лошадиных сил) для фермерских хозяйств. Если эта техника пойдет, как говорится, будет востребована, то мы в принципе договорились о создании совместного сборочного производства, потому что рынок достаточно большой.     

# Международное сотрудничество # Михаил Мясникович # Беларусь-Бангладеш

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