На Донбассе вступил в силу режим «полной тишины»

Новости Украины. Сегодня, 23 декабря, в полночь вступила в силу договоренность о полном и безоговорочном режиме тишины на Донбассе. Такое соглашение было достигнуто накануне во время очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которое прошло в Минске.

Напомним, на встрече был принят ряд решений, в частности, по техническим вопросам разминирования и обмену пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Рабочая группа по вопросам безопасности согласовывала основной подход, касающийся проведения гуманитарного разминирования. Ведется тоже работа, как вы знаете, по завершению процесса отвода тяжелых вооружений. Полная реализация минских договоренностей требует дальнейшей усердной работы, и мы будем прилагать все наши усилия в этом направлении в новом 2016 году.