Александр Лукашенко: Социальная защита людей остается в центре внимания государства

Новости Беларуси. Социальная защита людей остается в центре внимания государства. Об этом 22 декабря заявил президент на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Александр Лукашенко поинтересовался настроением людей в трудовых коллективах, особенно учитывая нынешнюю ситуацию в экономике. Ведь работать на традиционных рынках стало труднее. Корреспондент программы Новости «24 часа» знает подробности разговора.

Чем живут сегодня трудовые коллективы? Как нужно переориентировать отечественные предприятия? И что сделать для повышения социальной защищенности людей? С рабочим докладом главе государства – председатель Федерации профсоюзов.

С первых минут президент расставляет акценты. Именно социальная защита в центре внимания государства. Во многом здесь помогают профсоюзы. Активное участие Федерация приняла и в прошедшей избирательной кампании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу поблагодарить вас за участие в выборной и предвыборной кампании. Мы это абсолютно не скрываем, потому что в молодежной организации вы сделали больше, чем кто-либо, вместе с органами власти для того, чтобы на достойном уровне провести эту предвыборную кампанию. Вы были на передовой, можно сказать, на линии фронта, общались с людьми. Люди нам ответили добром, и в этом большая ваша заслуга. Особенно профсоюзного актива. Я вам за это очень благодарен. Теперь наша задача – формировать там, где это надо, снизу до верху, руководящий костях, вертикали власти, и не обмануть людей. Это главная наша задача.

Президент отмечает: на настроение людей в трудовых коллективах во многом влияет экономика. Ситуация довольно непростая. Просели традиционные рынки. Большая конкуренция и в странах Евросоюза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Год будет очень сложный, очень сложный. И сами виноваты, особенно наши соседи наворочали проблем больше, чем достаточно. Наверное, еще нужны будут годы, чтобы их разгребать. Но это их проблемы, но проблемы и наши, поскольку это основные наши рынки: Россия, Украина, Казахстан. Наши рынки. С Евросоюзом все не так просто, они очень сильно защитили свой рынок. Поэтому выходим туда подальше, на дальнюю дугу через Вьетнам, Индонезию, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку. Там пытаемся что-то продать. На Соединенные Штаты Америки, это очень выгодный рынок.

И действительно. Крупнейшие промышленные гиганты выходят сегодня на новые рынки. Ставка на диверсификацию. Так, отечественные автомобили на ура расходятся в Венесуэле и Арабском регионе. А вот «Беларусы» знамениты теперь не только в странах СНГ. В списке перспективных рынков — Африка. Правда, похвастаться такой географией могут не все предприятия. Вот и обращаются трудовые коллективы за помощью, – рассказывает Михаил Орда. Взять, к примеру, могилевский завод. Предприятие проблемное. На безубыточное производство выйти не дают долги. Но помочь можно. Новыми заказами.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

По освоению месторождений и по другим вопросам, которые касаются того, что сегодня надо нашей промышленности. Было предложение и просьба к главе государства, чтобы этими заказами помочь этому коллективу выйти на нормальную, устойчивую работу.

Уверены в этом и на самом могилевском заводе. Современное название он получил еще в середине сороковых. Тогда предприятие специальными машинами обеспечивало индустрию стройматериалов, в свое время здесь выпускались пассажирские лифты. Теперь объемы производств не такие. Заказов на внутреннем рынке пока не хватает.

Александр Бондарев, антикризисный управляющий машиностроительного предприятия:

Мы сегодня ищем уже рынки в пределах России, Казахстана. Работаем с фирмой в Бразилии по производству в их адрес опытных образцов.

Сегодня социальная защита людей и сохранение рабочих мест были и остаются главными задачами профсоюзов. Об этом говорилось не раз. В том числе на VII съезде Федерации в мае этого года.

Сегодня Федерация — это почти 3 десятка отраслевых профсоюзов, 6 областных, Минское объединение и более 4 миллионов человек.

Но все-таки как улучшить условия работы людей? Вниманию президента сразу несколько предложений.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы предложили рассмотреть вопрос о создании компенсационного фонда. Также предложили сегодня максимально расширять рынок страховых услуг.

Такие предложения еще раз подчеркивают: государственная социальная модель остается неизменной. Ведь профсоюз всегда должен быть рядом с человеком.