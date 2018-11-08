Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане

Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Как военно-политический блок ОДКБ в качестве «щита Евразии» может противостоять новым геополитическим вызовам? В эти минуты вопросы коллективной безопасности на высшем уровне обсуждают в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в сессии Совета коллективной безопасности в Астану прибыл Александр Лукашенко. За столом переговоров также президенты России, Кыргызстана, Таджикистана. Армения представлена исполняющим обязанности премьер-министра. Встреча проходит во Дворце Независимости Казахстана.