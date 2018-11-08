Прямой эфир

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане

08 ноября 2018 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Как военно-политический блок ОДКБ в качестве «щита Евразии» может противостоять новым геополитическим вызовам?

В эти минуты вопросы коллективной безопасности на высшем уровне обсуждают в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-1

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-3

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-5

Для участия в сессии Совета коллективной безопасности в Астану прибыл Александр Лукашенко. За столом переговоров также президенты России, Кыргызстана, Таджикистана. Армения представлена исполняющим обязанности премьер-министра.

Встреча проходит во Дворце Независимости Казахстана.

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-8

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-10

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-12

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-14

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-16

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-18

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсудили в Астане-20

Ожидается, что сегодня, 8 ноября, станет известно, кто займет место генерального секретаря ОДКБ. Должность вакантна после досрочного завершения полномочий Юрия Хачатурова. В эти минуты заседание продолжается в расширенном составе.

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

 

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
08 ноября 2018 11:18

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан. Астана принимает саммит глав государств ОДКБ 8 ноября
08 ноября 2018 06:24

Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан. Астана принимает саммит глав государств ОДКБ 8 ноября

8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ
07 ноября 2018 11:37

8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ