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Совбез ООН проведёт заседание по проблемам искусственного интеллекта

18 июля 2023 06:51
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Совет безопасности ООН проведет первое в истории заседание по проблемам искусственного интеллекта. В частности, речь пойдет о потенциальных угрозах международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН проведёт заседание по проблемам искусственного интеллекта-1

Заседание инициировано Великобританией, которая видит в искусственном интеллекте не только огромный потенциал, но и серьезные риски – из-за возможного использования в автономных вооружениях или в контроле над ядерным оружием. Заседание состоится в Нью-Йорке. Выступят международные эксперты, а также генеральный секретарь ООН.

# ООН # Фотофакт

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