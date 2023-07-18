Совбез ООН проведёт заседание по проблемам искусственного интеллекта

Совет безопасности ООН проведет первое в истории заседание по проблемам искусственного интеллекта. В частности, речь пойдет о потенциальных угрозах международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание инициировано Великобританией, которая видит в искусственном интеллекте не только огромный потенциал, но и серьезные риски – из-за возможного использования в автономных вооружениях или в контроле над ядерным оружием. Заседание состоится в Нью-Йорке. Выступят международные эксперты, а также генеральный секретарь ООН.