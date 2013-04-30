Александр Лукашенко пообщался со студентами БГАТУ

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 30 апреля посетил Белорусский государственный аграрный технический университет. Вуз ведет подготовку специалистов по 12 специальностям агроинженерного профиля. Главе государства доложили о перспективах развития учебного заведения. Александр Лукашенко посетил учебно-выставочный павильон сельхозтехники, побывал на занятиях, где пообщался со студентами и преподавателями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я так понимаю, все они собираются работать в сельском хозяйстве или, честно скажи, не все, даже сидящие здесь? Зачем сами? Сами ответят: «Да, конечно». А ты как чувствуешь? Ты лучше знаешь.

Представитель Белорусского государственного аграрного технического университета:

Я чувствую, что пойдут.

Александр Лукашенко:

Пойти пойдут, а потом что?

Представитель Белорусского государственного аграрного технического университета:

И будут работать. Вот этот контингент после колледжа в подавляющем большинстве случаев остается работать на селе, туда, куда направляют по персональному государственному распределению.

Александр Лукашенко:

Мы договорились, что таких ребят с нового учебного года мы будем стимулировать и набирать больше, чтобы не было каких-то искусственных препятствий.

Конечно, подходить здесь индивидуально, но это там, где у нас дефицит. А где у нас избыток специалистов, где, в общем-то, конкурс приличный, но нам, в общем-то, нечего вмешиваться, государству, там пусть конкурируют друг с другом. Там уже будем отбирать по аттестатам и так далее. А им дадим маленькое такое послабление, поскольку есть еще дефицит у нас в аграрном секторе. Но это временно, потому что, я уже недавно говорил, наверное, телевизор ребята смотрят, если не они, то вы им сказали, что все равно перспектива нашего развития – в огромном хозяйстве на 8-10 тысяч га, а некоторые уже и больше. Будет один агрогородок. Ну, и в крайнем случае, 1-2 деревеньки, которые будут еще жить. А все будет сосредоточено в агрогородке.

Беларусь полностью обеспечила свою продовольственную безопасность – заявил президент, общаясь со студентами и преподавателями Белорусского аграрного технического университета. Глава государства отметил, что сегодня республика не только удовлетворяет свои потребности, но и успешно продает. В частности, в 2012 году экспорт продовольствия составил 5 млрд долларов, а к 2015 году увеличится еще на 2 миллиарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также выразил мнение, что будущее отечественного АПК – за крупнотоварным производством.

Александр Лукашенко:

Сейчас мы больше внимания уделяем производственной базе, потому что социальная сфера уже как-то обеспечена, где-то лучше, где-то хуже агрогородки, но полторы тысячи мы их уже обозначили. Это не значит, что мы не будем уделять этому внимание. Но без производства, вы понимаете, не может быть ни жилья, ни детского сада, ни Дома культуры, ни магазина. Но перспектива такова, что в этих 1500 агрогородках будут жить люди, где самые хорошие созданы условия, они будут улучшаться еще. А производственная база будет рассредоточена на землях сельхозназначения в каждом хозяйстве, крупном сельскохозяйственном кооперативе. Останутся крупные сельскохозяйственные комплексы по 8, 10 тысяч га, мы их укрупнили. Я против того, чтобы всю землю порезать на клочки и разделить по 10-20-50-100 га фермерам. Да и сегодня желающих уже таких нет. Люди привыкли работать в крупных, на крупных комплексах сельскохозяйственных.

Обзорная лекция для третьего, четвертого и пятого курса. 150 студентов в одной аудитории. Декан факультета электрификации Карина Гаркуша рассказывает об использовании нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве. Благодаря новейшим технологиям, ее по телесвязи слышат порядка шести сотен будущих специалистов агропромышленного комплекса.

Сюда заглянул и Президент, посещая аграрно-технический университет. Вникнув о чем речь, Глава государства высказал и свое видение обсуждаемой проблемы.

Александр Лукашенко:

Мы вынуждены были диверсифицировать нашу экономику и завязывать ее на сырье, которое и на школы, которые у нас созданы, научные, образовательные и так далее, и развивать то, чтобы мы меньше были зависимы в поставках этих углеводородов, от комплектующих, от металлов, и так далее, и так далее. И главное направление, почти главное, которое мы определили, диверсифицируя нашу экономику, - сельское хозяйство.

Развитию агропромышленного комплекса — в нашей стране особое внимание как ведущей отрасли белорусской экономики. Президент вспомнил времена, когда в середине 90-х даже в Минске запасов муки было на 2-3 дня. Ставка на развитие и поддержку аграрного сектора уже дала результат. Созданы условия жизни на селе. Осталось подтянуть производства.

По выпуску мяса Беларусь вышла на уровень Германии, по молоку — примерно вдвое превышает развитые в аграрном отношении европейские страны.

Александр Лукашенко:

Вы, наверное, часто наблюдаете за мной и слышите, что просто «придавливаю» чиновничий люд и всех специалистов, фермы, фермы, фермы и их модернизация под комплексы в 600, 800, 1000, 1200 голов. И когда мы строим эту ферму, там же высокотехнологичные комплексы получаются, ферма заставляет растениеводство работать по-другому. Потому что безвыпасное содержание скота, надо на 1,5-2 года заготовить корма… Это должны быть качественные корма, чтобы из сенажа не получился гнила через полгода и так далее. Совершенно меняется облик села. И когда крупное хозяйство имеет такую ферму, а вот в этом году уже по одной минимум 2-3 фермы хозяйства будут иметь, тогда уже видно, каким путем идти.

Однако оснастить техникой и создать рабочие места недостаточно. Нужны высококвалифицированные кадры. Президент сказал прямо: аграрное образование стало отставать от требований современного производства. Поэтому Александр Лукашенко предложил будущим агариям уже со второго курса осваивать профессию на практике.

Александр Лукашенко:

Ну, поступил в сельскохозяйственный вуз. И вдруг оказалось - не туда попал. И когда он это почувствовал? Когда закончил вуз и пришел работать в сельхозпроизводство. Не туда попал, а ведь сколько государство и родители на вас потратили средств для того, чтобы подготовить. И вот он тогда понял, что не туда попал, бежит из этой деревни и ищет свое место в жизни. Легко ли потом это сделать? Это уже не в свое время делается. Поэтому чисто от жизни я предложил: давайте, вот, год лекций, вхождения в эту специальность, в аудиториях и так далее, а дальше – в поле. В поле, в поле, на ферму, там мы должны почувствовать, каждый специалист, агроном, ветврач, зоотехник, инженер – он должен почувствовать свою будущую профессию.

Президент рассказал о перспективах развития аграрной отрасли. Монолог плавно перешел в диалог. Молодых людей интересовали как насущные вопросы, так и глобальные. К примеру, строительство АЭС.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, прежде, чем экспортировать электроэнергию, нам надо по нормальным ценам обеспечить свой внутренний рынок. Все, что останется, мы будем экспортировать, если в этом будет смысл, то есть если там нам заплатят больше, чем стоимость произведенной электроэнергии. Но пока у нас электроэнергии своей не хватает, мы покупаем, в основном, в Российской Федерации. Более того, в России мы можем купить электроэнергию дешевле, чем произвести свою, потому что не модернизировали долго свои энергетические предприятия, вот и докатились. Поэтому сегодня модернизация идет предприятий, около 9 млрд. долларов мы уже вложили в нее. Я думаю, что в этой пятилетке мы в основном закончим эту модернизацию, плюс атомная станция – это минус 5 млрд., я говорил, кубов природного газа, меньше надо будет закупать, и обеспечить своей энергией страну, свою экономику, свое население.

Интерес вызвал объединение белорусского «Гомсельмаша» и российского «Ростсельмаша». Ведь большинство в аудитории — будущие инженеры и для них важно, с какой техникой работать в будущем.

Александр Лукашенко:

Для нас бы это было очень выгодно, если бы они согласились на те условия, которые я им предложил, потому что «Ростельмаш» сегодня очень слабо работает, вы это знаете, но это один из мощнейших в мире производитель сельхозтехники. Огромный рынок, но это Россия. И если бы мы взяли под контроль это предприятие, мы бы взяли под контроль весь российский рынок. Это было бы прилично. Поэтому вы не переживайте, что кто-то «Гомсельмаш» наш здесь задавит, наоборот идет. Идут предложения о том, чтобы, объединившись, они взяли наши технологии. Пойдут они на это – хорошо, но мне кажется, не очень они к этому готовы и не очень торопятся.

Прозвучал вопрос и о джинсах из льна. Ведь именно это растение, по сути, символ, запечатленный даже на национальном гербе Беларуси.

Студент:

Что бы можно было сделать, чтобы одежда из льна стала, скажем, таким же культовым продуктом, как американские джинсы? И как много в Вашем гардеробе одежды из льна отечественного производства?

Александр Лукашенко:

Вы про свои джинсы или у вас не джинсы? Джинсы у вас? Нравятся?

Студент:

Да, но я бы не отказался и от наших продуктов.

Александр Лукашенко:

Нет, я не хочу вас упрекнуть, просто я никогда не носил практически джинсы. Я не люблю джинсы. Как-то, наверное, чисто психологическая сейчас проблема, куда-то еду, у меня есть там двое штанов джинсовых, но я их не могу. Одену, посмотрю на себя, думаю: «Нет, наверно, не мое». Хотя, многие сейчас президенты и министры могут в джинсах пройтись, модно и так далее, я не могу. Вы очень правильно, Саша, задали вопрос. Мы этой проблемой (если вы следите за нами) занялись вплотную. От поля до льнокомбината. У нас он один, Оршанский льнокомбинат, - это сейчас огромное предприятие, которое может одеть, обуть, на стол положить и постельные принадлежности изготовить не только для Беларуси, но, наверное, и полмира. Что произошло: технология возделывания льна никудышняя. Только несколько лет последних мы начали более-менее нормально этим заниматься. Я иногда надеваю рубашку льняную и еду в поле. У меня есть и брюки, и костюм льняные, я их надеваю иногда. У меня есть практически все льняные столовые принадлежности, начиная от салфетки, скатерти и так далее. Тем более, что в Управлении делами есть предприятие (мы его сохранили), где умеют делать хорошую продукцию из льна. Постельное, особенно летом, холод дает, приятно очень, поэтому у меня, действительно, дома достаточно этих изделий. Но над качеством надо работать. Через пару лет мы закончим полную модернизацию Оршанского льнокомбината. И сегодня уже на модернизированных площадях, мы там по очередям модернизируем Оршанский льнокомбинат, получаем ткани, которые на рынке пользуются огромным спросом.

Выпускников интересовал вопрос жилья, в частности арендного. Ведь первые новостройки такого типа в Минске уже сданы. Президент дал слово столичному градоначальнику.

Студентка:

Мы, студенты, с большой надеждой восприняли Ваши слова о том, что в Беларуси строятся государственное арендное жилье. Скажите, пожалуйста, когда появятся первые такие дома и как можно будет получить квартиру в них молодым специалистам?



Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

На сегодняшний день мы сформировали программу строительства арендных домов, и в этом году мы должны ввести 5 арендных домов в городе Минске. В конце этого года. В следующем году – 10 арендных домов. Также квартал «Магистр», который мы начали строить, сваи забили, значит, строительство уже идет, - это тоже будут арендные дома. Поэтому программа арендного жилья будет набирать обороты. Это действительно тот путь, который создаст стартовые условия для молодых специалистов, для молодых ученых, для последующей возможности самореализации на свободном рынке покупки жилья.

Продолжил тему крыши над головой разговор об ипотеке. Ведь законодательство есть, однако этот механизм не особо работает.

Александр Лукашенко:

Вся проблема сегодня в том, что у нас очень высокие процентные ставки по кредитам. Поэтому людям взять под залог имущества или будущего дома этот кредит – большая нагрузка. Сейчас идет снижение процентных ставок, я уверен, когда кредит будет стоить 5, максимум 10%, и ипотека у нас пойдет. А так, все законодательно у нас решено. Просто наш этот финансовый кризис немножко притормозил этот процесс.

Предприимчивый студент спросил Президента, как открыть собственную агроусадьбу. Ведь этот бизнес серьезно поддерживает государство.

Александр Лукашенко:

«Агропромбанк» адрес, там новый руководитель знает, что это надо делать. 2,5 тысячи в этом году будет у нас уже этих агроусадьб. Поэтому дело хорошее, для молодой семьи, если это получится, надо родителей привлечь, чтобы помогли, если сам сельчанин или знаешь, что такое село, чтобы помогли это создать, потому что это надо и уход определенный. Дело очень стоящее. Я говорю, иностранцы балдеют от этих агроусадьб, они как приедут, что там, Европа, они же все в камнях этих живут, а когда приезжают к нам, на такой природе агроусадьба. Один приехал, второй – и постоянно начинают приезжать, платят приличные деньги.

Студентка поинтересовалась, как при насыщенном образе жизни Главе государства удается держать себя в форме.

Студентка:

Вы совмещаете и работу, и публичную жизнь, и политику, и сохраняете прекрасную форму. Какой особый рецепт сохранения такой безупречной прекрасной формы?

Александр Лукашенко:

Ну, спасибо. Мне не очень часто, но приходится слышать подобные вопросы, и я в шутку всегда говорю, что возраст – это не годы, это состояние души и тела. Поэтому если ты хочешь просто нормально, по-человечески выглядеть, ты будешь дружить со спортом, с физическим трудом (это тоже большой спорт). И каждый человек, мне это сложней, а вам запросто можно найти 2 часа в день, если это на очень приличном уровне хочешь быть, ты должен очень сильно пропотеть. Не важно, на какой работе. Приходится и в питании, и в спортивном физическом труде постоянно держать себя в руках.

Буквально через несколько недель конкурс «Евровидение». Молодые люди решили узнать, как Президент оценивает шансы на победу нашей исполнительницы в нынешнем году.

Студентка:

В последние годы выступление на «Евровидении» наших конкурсантов проходят одинаково: начинаются с большими надеждами, заканчиваются большими разочарованиями. Как Вы считаете, Алена Ланская может принести победу нашей стране этом конкурсе?

Александр Лукашенко:

Вот тебе, Татьяна, надо было обязательно на больное место наступить. Я, может, больше, чем вы, переживаю за этот конкурс, хотя прекрасно понимаю и осознаю все, что там происходит, хоть это скрыто для многих из вас. Я знаю, что это абсолютно необъективный конкурс, абсолютно. Любое государство, если нужно, может дать тебе любой балл. Что касается Алены, у нее все для того, чтобы хорошо выступить. И песня ее – одна из лучших.

Два с половиной часа откровенного и непринужденного разговора. Спрашивали Главу государства и о службе в армии, и о сельхозпродукции, и о размещении туристов в студенческих общежитий на время Чемпионата мира по хоккею. Президент, в свою очередь, поблагодарил и пожелал успехов будущим специалистам агропромышленного комплекса.

Полная версия встречи со студентами транслировалась в нескольких аудиториях. И даже после отъезда Главы государства молодые люди делились эмоциями.

Студентка:

Все было в дружелюбной атмосфере. Можно было задать вопросы, которые интересуют студентов, было интересно, содержательно, в целом, очень хорошо.

Студент:

Я Президента представлял немного другим, так как видел по телевизору или вдалеке, он такой большой, но на самом деле, он добрый человек. Спокойно отвечал на все вопросы, улыбался, шутил.

Студентка:

Ответил на все наши вопросы, те, которые и меня интересовали, ребята задавали, и по распределению, и по получению квартир молодым специалистам. Очень интересно все прошло и впечатлительно.