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Из-за военного вмешательства Франции в Мали, в Алжире террористы держат в заложниках более 40 иностранцев

17 января 2013 08:08
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Новости Алжира. В Алжире террористы удерживают в заложниках более сорока человек — американцев, японцев и граждан европейских стран. Их захватили на территории нефтегазового месторождения. Все они специалисты-нефтяники. Несколько десятков боевиков ворвались туда на джипах и открыли огонь. При этом погибли 2 человека. Трое ранены. Экстремисты требуют прекратить военное вмешательство Франции в Мали, и освободить сотню исламистов из алжирских тюрем.

Сейчас в Алжире трагически развивается ситуация с освобождением иностранных заложников. В операции задействованы боевые вертолеты. Они наносят удары по комплексу зданий, где террористы удерживают людей. Информация о жертвах поступает противоречивая, по предварительным данным погибли свыше 30 человек, бежали, примерно, 15 заложников. О судьбе других ничего неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Захват заложников

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