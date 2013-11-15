В 2014 году могут окончательно отменить плату за турвизу в Турцию для белорусов

Новости Беларуси. Белорусские депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и Турции о реадмиссии. Это поможет значительно упростить возвращение на родину нелегальных иммигрантов. Беларусь — страна транзитная, многие пытаются попасть в соседние государства через нашу территорию. После подписания соглашения финансовые затраты на содержание и депортацию нарушителей на себя берет страна, гражданами которой они являются.

После ратификации документа о реадмиссии в силу сможет вступить и межправительственное соглашение об отмене виз с Турцией. Но, произойдет это не ранее будущего года. Так как этот документ ещё должны одобрить сенаторы, затем — подписать президент. Безвизовый режим не коснется рабочих и учебных поездок, научной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября Совет Республики ратифицировал белорусско-турецкое соглашение об отмене виз.