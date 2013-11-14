Александр Лукашенко: Если ты не первый раз совершаешь преступление – убиваешь человека – какое ты имеешь право жить на этой земле?

Новости Беларуси. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси не должно увеличиваться. Об этом заявил 14 ноября президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором страны.

Александр Конюк доложил главе государства о том, что в целом уровень преступности снижается. Однако решить всех проблем в этой области пока не удается.

По словам главы государства, особое внимание нужно уделить сокращению количества преступлений в семейно-бытовой сфере, а также борьбе с коррупционными проявлениями.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Меня настораживают тяжкие и особо тяжкие преступления. Пусть в общем плане по численности их немного, даже если смотреть на Россию, Украину, Евросоюз и так далее. Хотя, знаете, когда мы речь ведем об убийствах, других тяжких преступлениях, говорить о том, что много, мало, сравнивать некорректно. Много-мало не бывает. Они есть. Но настораживает рост. Общее падение преступлений налицо. Это факт. Но вот тяжкие и особо тяжкие, пусть там на десяток каких-то, но это рост. Мы не должны этого допускать.

Александр Лукашенко:

Семейно-бытовые отношения. Что там происходит? Что, мы вообще не смотрим, что происходит в семьях? Тоже у нас обстановка напряженная. И все-таки, мне кажется, что правоохранительные органы, а во главе должна быть Прокуратура, забыли о том, что надо заниматься профилактикой. Я думаю, что нам надо в ближайшее время посмотреть на эти вопросы.

Мы в последнее время очень активно ведем модернизацию по всем направлениям, можно сказать. И свидетельством тому – деревообрабатывающие предприятия. Мы берем иностранные кредитные линии, валюту берем под определенный процент. Да, это нестрашно, но надо понимать, что эти кредиты надо возвращать. И мы расхлябано к этим деньгам относиться не имеем права. Да, сегодня я говорю, после моей встряски в Борисове начали активно работать. Загнали в грязь технику и героически там что-то преодолевают, делают. Но это же затраты. Может, где-то надо уже и подождать до того, как мороз ударит и замерзнет земля, и там чего-то делать. Я думаю, разберутся там на месте. Но я к тому, что мимо Прокуратуры эти вопросы ни в коем случае не должны проходить. Надо в экономике обратить внимание на эти вещи. И второе – заработная плата людей. Да, у нас это не приобретает и не приобрело какого-то широкого размаха, но есть коллективы, где не вовремя зарплату платят. Прокурор это должен видеть.

Коррупционные проявления. Ваше родное направление. Ну, после того, как нам пришлось отказаться от услуг Вашего заместителя, это уже меня начинает настораживать. Может, у нас действительно правоохранительные органы в некоторой степени, отдельные там люди, занимаются не тем, чем надо? Это недопустимо. Когда у генерального прокурора его заместитель по коррупционным проявлениям и по другим – мы ему отказываем в доверии и увольняем. Это не нормально.

Ну и я хотел услышать ваше мнение о конкретных уголовных делах, которые имеют общественные звучания и которые находятся на контроле у Президента. Это, прежде всего, чиновники, которые сегодня в основном в камере у вас там, в следственном изоляторе, находятся.

У нас даже общественное звучание приобрели некоторые уголовные дела. Ну, к примеру, в Гомеле подонок убивает девушку на улице. Это сразу, конечно, имеет общественный резонанс. Или другие подобные уголовные дела. Вот как это с Архиповым было связано: дружки его там втянули в эту аферу, человека убили - пьяный водитель, не важно, какие у них там были отношения, но человек погиб. Вы представьте, как реагирует на это семья? И с помощью власти это дело замяли. Что подумают люди, окружающие, семья? Подумают: «Так что, у нас власти нет? Где справедливость?». Поэтому проконтролируйте, как это еще в судебном разбирательстве, какие принимаются меры.

Если ты, негодяй и подонок, идешь и уже не первый раз совершаешь преступление – убиваешь человека – какое ты имеешь право жить на этой земле? А у нас, знаете, демократия. В судах некая демократия. Я не кровожадный, но возмездие и наказание должно быть соответствующее. Возьмите это на контроль. В противном случае, мы никогда не наведем порядок в обществе и никогда не понизим вот этот градус, температуру в обществе, - тяжкие, особо тяжкие, убийства, изнасилования. Виноват – отвечай на всю катушку!

Ещё одна тема разговора - снижение количества нарушений среди пьяных водителей. По словам Александра Конюка - это прямое следствие вступившего в силу законопроекта об усилении мер ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

А вот тяжких и особо тяжких преступлений, пусть и незначительно, но стало больше. В этой связи Генпрокуратура намерена принять меры в самое ближайшее время.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Субъекты профилактики, видимо, недостаточно внимания уделяют вопросам бытовых преступлений. В последнее время значительно активизировалась борьба с коррупционными преступлениями, а, может быть, бытовой центр был несколько оставлен без внимания. Что радует: на 14% уменьшилось количество преступлений, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Вы помните тот закон, который начал действовать с 24 сентября – это важная тема. Значит, смысл был этого закона.

На встрече речь зашла и о резонансных делах. В частности, глава государства и генпрокурор обсудили ситуацию вокруг «Уралкалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Мы получили запрос об экстрадиции Баумгертнера. Вы знаете, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье, аналогичной нашей, белорусской, какую мы возбудили. Мы избрали меру пресечения в отношении менее мягкую, чем в России. Он заключен под стражу заочно в России. В настоящее время документы находятся на изучении, на обработке. Мы, согласно закону, дадим ответ.

Я как прокурор генеральный не вижу препятствий для экстрадиции Баумгертнера.