Новости Беларуси. Утверждены основные задачи социально-экономического развития Беларуси на 2017 год. Президент подписал соответствующий документ. Инфляция — один из ключевых параметров. Она в течение 12 месяцев не должна превысить 9%.

А прямые иностранные инвестиции ожидаются в объеме около полутора миллиарда долларов. Документом предусматривается и положительная динамика в торговле отечественными товарами за рубеж. По отношению к этому году продать их надо больше на 3,8%. Кроме этого Президент утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лученок, заведующий отделом макроэкономического Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук:

Будут снижены темпы инфляции с 12%, планируемые на текущий год, до 9%. Второе - будет ограничен прирост денежной массы. Будет продолжаться политика регулирования денежно-кредитной массы на основе монетарного тагетирования. Что это значит? Это значит, будет ограничиваться предложение денег. То есть это предполагает ограниченное количество белорусских рублей, которые будут вводиться в экономику, это означает относительную стабильность нашей национальной валюты.

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Процентная политика будет направлена на постепенное снижение уровня ставок в экономике. По нашим прогнозам, к концу 2017 года ставка рефинансирования снизится до 14-16%, ставка по новым кредитам банка - до 17-18%. В 2017 году нам предстоит решить непростую задачу - наращивания уровня золотовалютных резервов не менее чем на полмиллиарда долларов с тем, чтобы к концу 2016 года показатель составил 5,4 млрд долларов в эквиваленте. Это эквивалентно 2,2 месяцев среднего импорта.