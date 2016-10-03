Эстонская делегация в Минске: планируется привлечение инвестиций

Новости Беларуси. Белорусы и эстонцы сегодня в столице искали то, что нас объединяет.

Делегация из района Ласнамяэ Таллина с четырехдневным визитом в Минске.

В частности, для Партизанского района это новый деловой партнер как в торгово-экономических, так и в культурных отношениях. В свою очередь, наши

эстонские коллеги заинтересованы перенять опыт в промышленной отрасли, въездном медицинском туризме и взаимодействии в сфере ЖКХ.

Мария Юферева, глава района Ласнамяэ Таллина (Эстонская Республика):

В традиции нашего района входит такая практика как поддержание добрососедских отношений с районами других государств и городов. Поэтому для нас дружба с Партизанским районом города Минска – это первая ласточка.

И как стало известно 3 октября, в начале ноября состоятся Дни Эстонии в Минске.

Это подходящее время не только познакомиться с культурой другой страны, но и наладить новые контакты. В рамках специального соглашения о долгосрочном сотрудничестве планируется обмен опытом среди специалистов обеих столиц и привлечение инвестиций.

Напомним, этот важный документ был подписан двумя сторонами по результатам договоренностей в начале августа 2016 года.

С ответным визитом минчане отправятся в крупнейший район Таллина уже в этом месяце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мерике Кокаев, посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Я считаю, что есть большая перспектива по поводу сотрудничества в области культуры. И, например, в начале ноября пройдут Дни эстонской культуры в Минске. Планируется большой концерт, выставка. Мы собираемся сюда привезти и делегацию бизнесменов, организовать различные семинары, встречи.