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Новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась жить во дворце и заявила о желании общаться на русском языке

03 октября 2016 17:17
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В Эстонии — новый президент. Впервые в истории страны на высокий пост избрана женщина.

Кандидатуру Керсти Кальюлайд парламентарии поддержали подавляющим большинством голосов.

Сейчас она представляет Эстонскую республику в Европейской счетной палате. А уже скоро займет новую должность.

Кстати, первая женщина-президент уже отказалась въезжать в президентский дворец

и заявила, что будет жить в своей квартире. Помимо этого, она заявила, что готова общаться с людьми не только на эстонском, но и на русском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Беларусь-Эстония

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